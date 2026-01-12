Colisão frontal em estrada municipal mata pai e filho

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete matou um homem de 47 anos e um idoso de 79 anos, nesta segunda-feira (12/1), em uma estrada vicinal que liga Congonhas, na Região Central de Minas, à comunidade de Santa Quitéria, no município de Jeceaba, na mesma região.

O homem de 47 anos seria o condutor do veículo, um Fiat Uno, enquanto o idoso estava no banco do passageiro. Os dois eram os únicos ocupantes do carro de passeio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), eles são pai e filho.

Quando os agentes do CBMMG chegaram ao local do acidente, encontraram as duas vítimas já sem vida, presas às ferragens. A guarnição precisou utilizar equipamentos de desencarceramento para resgatar os corpos, que ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais.

Na caminhonete, pertencente a uma empresa de prestação de serviços, estavam cinco ocupantes, que não sofreram ferimentos. De acordo com o CBMMG, eles estavam conscientes e dispensaram atendimento pré-hospitalar e condução a uma unidade de saúde.