BR-040: Operação de transporte de transformador gigantesco chega ao 4º dia

A operação de transporte de um transformador de 542,6 toneladas pela BR-040 chegou ao quarto dia sem intecorrênciaS, de acordo com a concessionária EPR Via Mineira, responsável por um trecho de 232 quilômetros da rodovia, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora na Zona da Mata. Nesta segunda feira (12/1), a carga saiu do Km 626, em Conselheiro Lafaiete, e chegou ao Km 688,7, em Alfredo Vasconcelos, ambos na Região Central de Minas.

A movimentação, que teve início às 9h50 e foi finalizada às 15h40 desta segunda-feira, passou pelos municípios de Cristiano Otoni, Carandaí e Ressaquinha, também na Região Central de Minas. O veículo transportador é escoltado por viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária.

"A programação para o dia era encerrar o deslocamento em Carandaí, mas as condições operacionais permitiram seguir adiante, com parada em Alfredo Vasconcelos", afirma o coordenador de Operações da EPR Via Mineira, Luiz Ricardo Rodrigues.

O transporte será retomado nesta terça-feira (13/1), a partir das 8h, com deslocamento até o Km 756 da BR-040, em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata. O destino final do transformador é o estado do Rio de Janeiro. Por se tratar de um transporte de grandes proporções e alta complexidade, o cronograma pode sofrer ajustes pontuais, sempre com comunicação prévia aos usuários.

O transformador mede 99,7 metros de comprimento, 6,9 metros de largura e tem uma altura de 5,6 metros. Devido às dimensões da carga, o veículo transportador ocupa duas faixas de rolamento e trafega a uma velocidade média de apenas 15 km/h.

A EPR Via Mineira orienta os motoristas a planejarem suas viagens e reforça que informações em tempo real sobre as condições da rodovia podem ser obtidas pelo telefone 0800 003 1040, pelo WhatsApp oficial e pela rede social X.