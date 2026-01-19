Assine
Batida de ônibus e carro embanana trânsito em BH

A batida no cruzamento das avenidas Amazonas e Contorno engarrafou as duas vias e ruas do Gutierrez

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
19/01/2026 11:54

Acidente provocou um engarrafamento de mais de três quilômetros na Avenida Amazonas
Acidente provocou um engarrafamento de mais de três quilômetros na Avenida Amazonas crédito: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press

Um acidente, na manhã desta segunda-feira (19/01), entre um carro de passeio e um ônibus, no cruzamento das avenidas Contorno e Amazonas, na divisa dos bairros Santo Agostinho e Gutierrez, provocou um grande engarrafamento nas duas vias.

O acidente ocorreu no sentido Centro e os maiores problemas ocorreram na Avenida Amazonas, a partir do local do acidente, até depois da Escola Técnica. O tráfego de veículos ficou, praticamente, paralisado.

Segundo motoristas, os veículos conseguiam trafegar, no máximo a 20 quilômetros por hora.

Com isso, para tentar escapar ao engarrafamento, os motoristas saíam para ruas no Bairro Gutierrez, o que fez com que algumas delas, como a rua Campos Elísios, também ficassem engarrafadas.

Os reflexos foram sentidos, também em outras ruas do Gutierrez. O trânsito ficou lento também na Avenida do Contorno, no sentido Bairro Santo Antônio. A normalização do tráfego, na região, ocorreu por volta de 11h, quando os veículos foram liberados.

acidente avenidas bh engarramento

