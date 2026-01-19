Batida de ônibus e carro embanana trânsito em BH
A batida no cruzamento das avenidas Amazonas e Contorno engarrafou as duas vias e ruas do Gutierrez
compartilheSIGA
Um acidente, na manhã desta segunda-feira (19/01), entre um carro de passeio e um ônibus, no cruzamento das avenidas Contorno e Amazonas, na divisa dos bairros Santo Agostinho e Gutierrez, provocou um grande engarrafamento nas duas vias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O acidente ocorreu no sentido Centro e os maiores problemas ocorreram na Avenida Amazonas, a partir do local do acidente, até depois da Escola Técnica. O tráfego de veículos ficou, praticamente, paralisado.
Segundo motoristas, os veículos conseguiam trafegar, no máximo a 20 quilômetros por hora.
- BH: caminhão com milho tomba e complica trânsito no Anel Rodoviário
- Carro carregado de legumes cai em represa e motorista morre afogado em MG
- MG: guindaste que instalava piscina tomba, atinge casas e deixa feridos
Com isso, para tentar escapar ao engarrafamento, os motoristas saíam para ruas no Bairro Gutierrez, o que fez com que algumas delas, como a rua Campos Elísios, também ficassem engarrafadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os reflexos foram sentidos, também em outras ruas do Gutierrez. O trânsito ficou lento também na Avenida do Contorno, no sentido Bairro Santo Antônio. A normalização do tráfego, na região, ocorreu por volta de 11h, quando os veículos foram liberados.