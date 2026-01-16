Carro carregado de legumes cai em represa e motorista morre afogado em MG

Um homem de 69 anos morreu afogado ao cair com o carro em que dirigia em uma represa, na tarde dessa quinta-feira (15/1), na zona rural de Bueno Brandão (MG), no Sul do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe do 3º Pelotão de Extrema foi acionada por volta das 16h para atender à ocorrência. No local, os militares encontraram um veículo utilitário carregado com legumes submerso na represa.

Informações apuradas no local indicam que o motorista perdeu o controle direcional do veículo, que acabou caindo na água. A Polícia Militar de Minas Gerais, que já estava na área, confirmou a presença de uma vítima dentro do automóvel.

Com o uso de equipamentos de mergulho, os bombeiros acessaram o interior do veículo e realizaram a retirada do corpo. O homem apresentava sinais evidentes de morte, compatíveis com afogamento.

Depois do resgate, a ocorrência ficou sob responsabilidade da funerária de plantão e da perícia da Polícia Civil, que realizou os procedimentos legais e periciais necessários.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.