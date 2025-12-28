Idoso morre afogado em córrego na frente da família em Minas

Um homem de 62 anos morreu ao se afogar em um córrego na tarde deste domingo (28/12), na Comunidade Córrego do Tijuco, no distrito de Acuruí, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o chamado foi registrado por volta das 14h15. A vítima nadava em um trecho de remanso do córrego enquanto passava o dia com familiares às margens da água, quando afundou e não retornou à superfície.

A guarnição da aeronave Arcanjo chegou ao local em menos de 30 minutos. Os bombeiros realizaram mergulhos e conseguiram encontrar e retirar o homem rapidamente da água, iniciando imediatamente o protocolo de reanimação. No entanto, ele morreu.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do afogamento, e a Militar fez o registro da ocorrência.