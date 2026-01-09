Assine
Tragédias no interior

Minas Gerais registra dois casos de mortes de crianças afogadas em piscinas

Menino de dois anos que estava internado em Montes Claros depois de afogamento em piscina morreu nesta sexta-feira. Outro caso ocorreu em Mathias Lobato

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
09/01/2026 12:34

Fundo de piscina; imagem meramente ilustrativa
Fundo de piscina; imagem meramente ilustrativa crédito: PxHere

Um menino, de dois anos, que quase se afogou numa piscina e estava internado na Santa Casa de Montes Claros (MG), no Norte do estado, morreu na madrugada desta sexta-feira (9/1). Foi o segundo caso de morte de criança por afogamento em piscina em Minas Gerais nesta semana.

Na última quarta-feira (7/1), por volta das 10 horas, o garoto de dois anos se afogou numa piscina infantil dentro na casa da família, no Bairro José Correa Machado. Ele foi levado pelos familiares para o posto de Estratégia de Saúde da Familia (ESF) do mesmo bairro.

A família acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), que encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória e foi reanimada pela equipe de saúde.

Os socorristas do Samu assumiram o atendimento e deram continuidade às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Ainda conforme o Samu, a criança foi reanimada por aproximadamente 1h30 e chegou a sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias.

Na sequência, o garoto foi intubado, estabilizado e levado para a Santa Casa de Montes Claros, onde foi internado estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos.

Hoje, a assessoria do hospital confirmou que a criança morreu às 2h46. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia e foi liberado para a Funerária e Memorial da Santa Casa de Montes Claros. A família não divulgou as informações sobre velório e o sepultamento .

Outro caso

Também na tarde de quarta-feira (7/1), uma menina de três anos morreu afogada em uma piscina em Mathias Lobato (MG), na Região do Vale do Rio Doce. Conforme testemunhas, a vítima entrou no imóvel vizinho à casa dela por um portão de garagem entreaberto, sem que os pais ou outros moradores percebessem.

No imóvel, há um bar voltado para a rua, enquanto a piscina fica no quintal, nos fundos. Quando o proprietário retornou, avistou a criança submersa. Ele e a companheira prestaram os primeiros socorros e chamaram os pais da menina.

O grupo levou a criança ao posto de saúde do município. A equipe médica constatou que o quadro dela era grave e providenciou a transferência para o Hospital Regional de Governador Valadares (MG), na mesma região.

A menina morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

