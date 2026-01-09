Minas Gerais registra dois casos de mortes de crianças afogadas em piscinas
Menino de dois anos que estava internado em Montes Claros depois de afogamento em piscina morreu nesta sexta-feira. Outro caso ocorreu em Mathias Lobato
Um menino, de dois anos, que quase se afogou numa piscina e estava internado na Santa Casa de Montes Claros (MG), no Norte do estado, morreu na madrugada desta sexta-feira (9/1). Foi o segundo caso de morte de criança por afogamento em piscina em Minas Gerais nesta semana.
Na última quarta-feira (7/1), por volta das 10 horas, o garoto de dois anos se afogou numa piscina infantil dentro na casa da família, no Bairro José Correa Machado. Ele foi levado pelos familiares para o posto de Estratégia de Saúde da Familia (ESF) do mesmo bairro.
A família acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), que encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória e foi reanimada pela equipe de saúde.
Os socorristas do Samu assumiram o atendimento e deram continuidade às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Ainda conforme o Samu, a criança foi reanimada por aproximadamente 1h30 e chegou a sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias.
Na sequência, o garoto foi intubado, estabilizado e levado para a Santa Casa de Montes Claros, onde foi internado estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos.
Hoje, a assessoria do hospital confirmou que a criança morreu às 2h46. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia e foi liberado para a Funerária e Memorial da Santa Casa de Montes Claros. A família não divulgou as informações sobre velório e o sepultamento .
Outro caso
Também na tarde de quarta-feira (7/1), uma menina de três anos morreu afogada em uma piscina em Mathias Lobato (MG), na Região do Vale do Rio Doce. Conforme testemunhas, a vítima entrou no imóvel vizinho à casa dela por um portão de garagem entreaberto, sem que os pais ou outros moradores percebessem.
No imóvel, há um bar voltado para a rua, enquanto a piscina fica no quintal, nos fundos. Quando o proprietário retornou, avistou a criança submersa. Ele e a companheira prestaram os primeiros socorros e chamaram os pais da menina.
O grupo levou a criança ao posto de saúde do município. A equipe médica constatou que o quadro dela era grave e providenciou a transferência para o Hospital Regional de Governador Valadares (MG), na mesma região.
A menina morreu ao dar entrada na unidade de saúde.