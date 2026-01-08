Criança de 3 anos entra na casa de vizinho e morre afogada em piscina

Uma criança de apenas três anos morreu afogada em uma piscina na tarde desta quarta-feira (7/1), em Mathias Lobato, na Região do Vale do Rio Doce. A vítima, uma menina, teria entrado em um imóvel vizinho por meio de um portão de garagem entreaberto, sem que os pais ou outros moradores percebessem.

No imóvel, há um bar voltado para a rua, enquanto a piscina fica no quintal, nos fundos. Quando o proprietário retornou, avistou a criança submersa. Ele e a companheira prestaram os primeiros socorros e chamaram os pais da menina.

O grupo levou a criança ao posto de saúde do município. Lá, a equipe médica constatou que o quadro dela era grave e providenciou a transferência para o Hospital Regional de Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce. No entanto, a menina morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) isolou o local do afogamento, mas, diante das circunstâncias, o delegado de plantão dispensou a realização de perícia.