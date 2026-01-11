Adolescente de 16 anos morre afogado em represa, em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um adolescente de 16 anos morreu afogado em uma represa na cidade de Pimenta (MG), no Oeste do estado, na tarde deste domingo (11/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as buscas começaram às 17h30 e às 18h o corpo do jovem foi encontrado.

Ele estava a 15 metros da margem da represa e a seis metros de profundidade. Os militares mergulharam com equipamentos para encontrar a vítima.

A Polícia Militar (PMMG) e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas.

Afogamentos em Minas

Duas crianças morreram em Minas Gerais na última semana em decorrência de afogamentos. Um menino, de dois anos, que se afogou numa piscina em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na quarta-feira (7/1), morreu na madrugada desta sexta-feira (9/1).

Também na quarta-feira (7/1), uma menina de três anos morreu afogada em uma piscina em Mathias Lobato (MG), na Região do Vale do Rio Doce. Conforme testemunhas, a vítima entrou no imóvel vizinho à casa dela por um portão de garagem entreaberto, sem que os pais ou outros moradores percebessem. Ela foi socorrida, mas morreu em uma unidade de saúde.