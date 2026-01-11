Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Adolescente de 16 anos morre afogado em represa, em Minas

Corpo do jovem foi encontrado a seis metros de profundidade e resgatado pelos bombeiros. Caso aconteceu em Pimenta, no Oeste do estado

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/01/2026 22:40

compartilhe

SIGA
x
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caso ocorreu na Rua Espírito Santo, na esquina com a Rua Santos Dumont. Corporação está no local
Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) encontrou o corpo da vítima meia hora depois das buscas crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 16 anos morreu afogado em uma represa na cidade de Pimenta (MG), no Oeste do estado, na tarde deste domingo (11/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as buscas começaram às 17h30 e às 18h o corpo do jovem foi encontrado.

Leia Mais

Ele estava a 15 metros da margem da represa e a seis metros de profundidade. Os militares mergulharam com equipamentos para encontrar a vítima.

A Polícia Militar (PMMG) e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas.

Afogamentos em Minas

Duas crianças morreram em Minas Gerais na última semana em decorrência de afogamentos. Um menino, de dois anos, que se afogou numa piscina em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na quarta-feira (7/1), morreu na madrugada desta sexta-feira (9/1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também na quarta-feira (7/1), uma menina de três anos morreu afogada em uma piscina em Mathias Lobato (MG), na Região do Vale do Rio Doce. Conforme testemunhas, a vítima entrou no imóvel vizinho à casa dela por um portão de garagem entreaberto, sem que os pais ou outros moradores percebessem. Ela foi socorrida, mas morreu em uma unidade de saúde.

Tópicos relacionados:

adolescente afogado afogamento bombeiros minas-gerais morre represa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay