ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: caminhão com milho tomba e complica trânsito no Anel Rodoviário

O trânsito precisou ser desviado para a Avenida Amazonas para quem vem no sentido Vitória em Belo Horizonte (MG)

Ana Luiza Soares
17/01/2026 10:29 - atualizado em 17/01/2026 10:30

A carga de milho acabou derramada na pista
A carga de milho acabou derramada na pista crédito: BHTrans

Um caminhão tombou no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, neste sábado (17/1), e complica o trânsito próximo ao viaduto da Avenida Amazonas. Conforme informado pela Prefeitura municipal, o veículo estava carregado de milho.

O trânsito na região está retido, já que com o tombamento, a carga se espalhou pela via, bloqueando a passagem. O acidente ocorreu no sentido Vitória. Nas redes sociais, internautas registraram o trânsito intenso e parado na rodovia.

Conforme a BHTrans, o fluxo de veículos está sendo desviado para a Avenida Amazonas. "Equipes da BHTrans estão atuando no semáforo no local do desvio, na Av. Amazonas, sentido bairro/centro, no acesso ao Novo Anel Rodoviário, sentido Vitória", informou o órgão em nota. 

No sentido Rio de Janeiro, o trânsito no Novo Anel está liberado, após serviço de faxina da carga por equipe da SLU.

"Equipes estão atendendo a ocorrência. Um equipamento da Prefeitura de Belo Horizonte já está afastando o material derramado na via, para que seja liberada uma faixa de tráfego no Anel Rodoviário, sentido Vitória, até que seja feito o destombamento da carreta e posterior recolhimento total da carga", comunicou.

A Guarda Municipal também está no local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

