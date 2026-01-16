BMW se envolve em acidente com carro e motocicletas em viaduto de BH

Uma BMW se envolveu em um acidente com um carro de passeio e duas motocicletas na noite dessa quinta-feira (15/1), no Viaduto Itamar Franco, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, dois motociclistas, de 26 e 29 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu. Também se envolveram na ocorrência uma motorista de 52 anos, que conduzia um Fiat Palio, e o condutor da BMW, de 44 anos.

Um dos motociclistas relatou que perdeu o controle da moto, bateu contra a estrutura do viaduto e caiu na pista. Um segundo motociclista parou para prestar ajuda. Pouco depois, uma BMW passando pelo local atingiu um Fiat Palio, empurrando o carro contra as motocicletas que estavam paradas.

A condutora do Palio contou que trafegava pela faixa da direita quando o veículo de luxo bateu na traseira do carro, provocando a colisão em sequência e derrubando as motos no asfalto.

Uma testemunha afirmou que a BMW trafegava em alta velocidade. Já o motorista do carro de luxo alegou que acionou os freios, mas o veículo não respondeu.

As vítimas foram encaminhadas pelo Samu para unidades hospitalares não informadas. Segundo a Polícia Militar, a motorista do Palio apresentava hálito etílico e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Por isso, ela foi autuada, e tanto o Fiat Palio quanto a BMW foram apreendidos e levados para um pátio credenciado. As motocicletas foram liberadas.