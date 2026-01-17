BH: incêndio atinge quatro casas em bairro da capital mineira
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma construção composta por quatro casas e um topa-tudo no bairro São Tomaz, na região Nordeste de Belo Horizonte
Um incêndio atingiu quatro casas e um "topa-tudo", no bairro São Tomaz, na região Nordeste de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (16/1). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na rua Santa Rita de Cássia.
Segundo informado pela corporação, as equipes constataram que o fogo estava presente em uma construção composta por quatro residências e um estabelecimento comercial, utilizado como topa-tudo.
O incêndio, conforme os militares, começou em uma das casas, onde morava uma pessoa de aluguel, também responsável pelo topa-tudo.
Ainda não há informações sobre como as chamas começaram, mas de acordo com os bombeiros, a casa onde o fogo iniciou teve grande parte dos materiais afetados. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura das construções.
O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e realizou o rescaldo. O local foi isolado e ninguém se feriu.