FOGO

BH: incêndio atinge quatro casas em bairro da capital mineira

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma construção composta por quatro casas e um topa-tudo no bairro São Tomaz, na região Nordeste de Belo Horizonte

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
17/01/2026 09:37

Fogo começou em uma das casas; Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura
Fogo começou em uma das casas; Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura crédito: CBMMG

Um incêndio atingiu quatro casas e um "topa-tudo", no bairro São Tomaz, na região Nordeste de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (16/1). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na rua Santa Rita de Cássia.

Segundo informado pela corporação, as equipes constataram que o fogo estava presente em uma construção composta por quatro residências e um estabelecimento comercial, utilizado como topa-tudo.

O incêndio, conforme os militares, começou em uma das casas, onde morava uma pessoa de aluguel, também responsável pelo topa-tudo.

Ainda não há informações sobre como as chamas começaram, mas de acordo com os bombeiros, a casa onde o fogo iniciou teve grande parte dos materiais afetados. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura das construções.

O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e realizou o rescaldo. O local foi isolado e ninguém se feriu.

