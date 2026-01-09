Assine
SUSTO

Incêndio atinge prédio comercial no Vila da Serra, em Nova Lima

Chamas começaram em um carro que estava no estacionamento do edifício. Bombeiros suspeitam que incêndio foi provocado por pane elétrica

09/01/2026 18:29 - atualizado em 09/01/2026 18:49

Incêndio em prédio no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima
Chamas começaram dentro de uma das lojas do prédio. Grande quantidade de fumaça assustou pessoas que estavam por perto crédito: Redes Sociais / Reprodução

Um incêndio em um carro estacionado em um edifício comercial na Alameda Oscar Niemeyer, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (9/1), assustou quem passava pela região.

Imagens feitas no local mostram uma grande quantidade de fumaça saindo de dentro da edificação de dois andares. Em outra gravação é possível ver que o fogo começou a sair pelo teto do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 17h50. No local, os militares constataram que as chamas começaram no veículo. Algumas pessoas que estavam por perto tentaram controlar a situação com extintores, mas não conseguiram. 

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em um primeiro momento, há suspeita que o fogo foi provocado por uma pane elétrica.

