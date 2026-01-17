Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH neste sábado (17/1)? Confira a previsão

Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima registrada foi de 17,5 °C; veja a previsão completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
17/01/2026 07:55 - atualizado em 17/01/2026 08:00

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva de intensidade moderada
Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva de intensidade moderada crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O sábado (17/1) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado, conforme a previsão da Defesa Civil. As temperaturas tendem a continuar na casa dos 30ºC, mas ainda há chances de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

O órgão municipal informou que a mínima registrada foi de 17,5 °C e a máxima pode chegar aos 30ºC. Já a umidade relativa do ar fica em torno dos 45%, especialmente nas horas em que o sol se mostra mais aparente.

A capital mineira ainda pode registrar pancadas de chuva de intensidade moderada, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. 

E o tempo em Minas?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, prevê um fim de semana de tempo instável em Minas Gerais. Conforme o boletim, um canal de umidade que atua sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste  desde o início da semana, vai ganhar força junto a um outro canal que avança do Sul do Brasil. Essa condição pode intensificar as áreas de instabilidade no estado.

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas intensas, de 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia, com raios e ventos em torno de 40 a 60km/h, no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, no período da tarde e noite deste sábado. Nas mesmas regiões também está previsto granizo.

Já no domingo, a previsão é de chegada de uma frente fria, que a partir da próxima semana, deve formar uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul, a segunda de 2026. Isso, conforme o Inmet, deve provocar chuva em todo o estado no decorrer da semana, com volume maior no Centro-Norte de Minas.

Temperaturas mínimas registradas em BH:

  • Barreiro: 19,0 °C, às 5h40.
  • Centro-Sul: 18,6 °C, às 6h10.
  • Oeste: 17,5 °C, com sensação térmica de 9,4 °C, às 6h.
  • Pampulha: 20,3 °C, com sensação térmica de 20,8 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 20,2 °C, às 6h20

