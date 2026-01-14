Chuva continua em BH nesta quarta-feira (14/1)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de alguns dias de tempo seco, Belo Horizonte volta a registrar chuva e acende novamente o alerta para risco de desabamentos e deslizamentos. Segundo a Defesa Civil municipal, o dia é de chuva com raios e rajadas de vento nesta quarta-feira (14/1).

Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. As precipitações colocaram duas regionais do município sob alerta de risco geológico, pelo menos, até quinta-feira (15/1).

A temperatura mínima registrada foi de 16,8°C, às 4h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 17,5°C. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 14/1

Barreiro : 17,7 °C, às 5h20.

: 17,7 °C, às 5h20. Centro-Sul : 17,3 °C, às 4h25.

: 17,3 °C, às 4h25. Oeste : 16,8 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 4h.

: 16,8 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 4h. Pampulha : 18,5 °C, com sensação térmica de 20,7 °C, às 6h.

: 18,5 °C, com sensação térmica de 20,7 °C, às 6h. Venda Nova: 18,9 °C, às 3h30.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Depois de ter tido uma trégua nos últimos dias, desde ontem BH voltou a registrar chuva forte e constante. Até a noite de ontem, a Região Barreiro liderava o ranking das mais chuvosas de BH, com um acumulado de 205,3 mm, o que representa 62%. Em seguida vem a Região Oeste, com 200,6 mm – 60,6% do esperado para o mês. No terceiro lugar da lista está a Região Centro-Sul, com 197,2 mm contabilizados.

Acumulado de chuva até 13/1

Barreiro : 205,3 (62%)

: 205,3 (62%) Centro Sul : 197,2 (59,6)

: 197,2 (59,6) Hipercentro : 96,2 (29,1%)

: 96,2 (29,1%) Leste : 135,6 (41%)

: 135,6 (41%) Nordeste : 170,8 (51,6%)

: 170,8 (51,6%) Noroeste : 182,2 (55,1%)

: 182,2 (55,1%) Norte : 151 (45,6%)

: 151 (45,6%) Oeste : 200,6 (60,6%)

: 200,6 (60,6%) Pampulha : 127,8 (38,6%)

: 127,8 (38,6%) Venda Nova: 124,6 (37,7)

Média climatológica de janeiro 330,9mm

Risco geológico

A Defesa Civil de BH emitiu um aviso de risco geológico, que representa chance de deslizamentos e desabamentos na cidade, válido até amanhã. As regiões Barreiro e Nordeste estão sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

Não enfrente alagamentos : evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água : não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios : não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa : mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

O restante de Minas Gerais também terá um dia chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de típicas pancadas de verão no Oeste e Sul do estado devido à circulação dos ventos e disponibilidade da umidade em médios níveis da atmosfera. A tendência é que as precipitações amenizem o calor nessas áreas.

De acordo com o Inmet, o dia é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Na Região Norte, o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima de até 36°C. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.