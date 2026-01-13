Chuvas voltam a colocar BH sob alerta de deslizamentos
Aviso da Defesa Civil é válido até as 10 horas desta quinta-feira (15/1) para as regiões Nordeste e Barreiro da capital
Os temporais registrados nesta terça-feira (13/1) levaram a Defesa Civil de Belo Horizonte a emitir um novo alerta de risco geológico para as regionais Nordeste e Barreiro. O aviso, de intensidade moderada, é válido até as 10 horas desta quinta-feira (15/1).
De acordo com a Defesa Civil, o solo encharcado pelas chuvas favorece a ocorrência de deslizamentos de terra, desabamentos e quedas de muros. A recomendação é que a população fique atenta a sinais de risco, como rachaduras em paredes, estalos em estruturas, portas e janelas emperradas, inclinação de postes ou árvores e movimentação de terra.
Sinais de deslizamentos
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
A Defesa Civil recomenda que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou sujeitas a soterramento. Em caso de emergência, o morador deve entrar em contato com o órgão pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Chuvas
Com os últimos registros pluviométricos, as regionais Nordeste e Barreiro, que estão sob alerta, já registraram mais de 50% de todo o volume de chuva previsto para o mês de janeiro. As regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul da capital também já superaram esse percentual. Confira o total acumulado de chuvas em toda a capital até às 21h40 desta terça-feira:
- Barreiro: 205,3 (62%)
- Centro Sul: 197,2 (59,6)
- Hipercentro: 96,2 (29,1%)
- Leste: 135,6 (41%)
- Nordeste: 170,8 (51,6%)
- Noroeste: 182,2 (55,1%)
- Norte: 151 (45,6%)
- Oeste: 200,6 (60,6%)
- Pampulha: 127,8 (38,6%)
- Venda Nova: 124,6 (37,7)