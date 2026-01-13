Assine
RISCO GEOLÓGICO

Chuvas voltam a colocar BH sob alerta de deslizamentos

Aviso da Defesa Civil é válido até as 10 horas desta quinta-feira (15/1) para as regiões Nordeste e Barreiro da capital

Repórter
13/01/2026 22:58

Todas as regiões de BH registraram chuva nesta terça-feira (13/1) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Os temporais registrados nesta terça-feira (13/1) levaram a Defesa Civil de Belo Horizonte a emitir um novo alerta de risco geológico para as regionais Nordeste e Barreiro. O aviso, de intensidade moderada, é válido até as 10 horas desta quinta-feira (15/1).

De acordo com a Defesa Civil, o solo encharcado pelas chuvas favorece a ocorrência de deslizamentos de terra, desabamentos e quedas de muros. A recomendação é que a população fique atenta a sinais de risco, como rachaduras em paredes, estalos em estruturas, portas e janelas emperradas, inclinação de postes ou árvores e movimentação de terra.

Sinais de deslizamentos

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

A Defesa Civil recomenda que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou sujeitas a soterramento. Em caso de emergência, o morador deve entrar em contato com o órgão pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuvas

Com os últimos registros pluviométricos, as regionais Nordeste e Barreiro, que estão sob alerta, já registraram mais de 50% de todo o volume de chuva previsto para o mês de janeiro. As regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul da capital também já superaram esse percentual. Confira o total acumulado de chuvas em toda a capital até às 21h40 desta terça-feira:

  • Barreiro: 205,3 (62%)
  • Centro Sul: 197,2 (59,6)
  • Hipercentro: 96,2 (29,1%)
  • Leste: 135,6 (41%)
  • Nordeste: 170,8 (51,6%)
  • Noroeste: 182,2 (55,1%)
  • Norte: 151 (45,6%)
  • Oeste: 200,6 (60,6%)
  • Pampulha: 127,8 (38,6%)
  • Venda Nova: 124,6 (37,7)

