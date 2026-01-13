Vai chover em BH? Veja previsão do tempo desta terça-feira (13/1)



A terça-feira (13/1) será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte, que pode ter ainda pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde, segundo informações da Defesa Civil do município.

O dia deve permanecer quente. A temperatura mínima registrada foi de 18,9 °C, e a máxima estimada é de 31 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.



Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 20,6 °C, às 5h50.

Centro-Sul: 19,6 °C, às 3h25.

Oeste: 18,9 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 5h.

Pampulha: 20,1 °C, com sensação térmica de 22,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 20,8 °C, às 5h40.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Como fica o tempo em Minas Gerais?

Minas Gerais contará com temperaturas elevadas e temporais à tarde em grande parte do estado nesta terça-feira (13/1). O dia amanhece com sol entre poucas nuvens em todo o estado, mas a disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera aliada às altas temperaturas, favorecerá a ocorrência de temporais, à tarde ou noite, na maioria das regiões mineiras. Não se descarta a possibilidade de precipitação de granizo em pontos isolados das áreas com previsão de chuva.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de precipitação de granizo, no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, entre a tarde e à noite.