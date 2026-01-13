Assine
Vai chover em BH? Veja previsão do tempo desta terça-feira (13/1)

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 18,9 °C; confira a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais

AP
Alice Pimenta*
13/01/2026 09:13 - atualizado em 13/01/2026 09:24

BH amanhece com céu azul nesta terça-feira (13/1); veja previsão do tempo
BH amanhece com céu azul nesta terça-feira (13/1); veja previsão do tempo


A terça-feira (13/1) será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte, que pode ter ainda pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde, segundo informações da Defesa Civil do município.

O dia deve permanecer quente. A temperatura mínima registrada foi de 18,9 °C, e a máxima estimada é de 31 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

 

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 20,6 °C, às 5h50.
  • Centro-Sul: 19,6 °C, às 3h25.
  • Oeste: 18,9 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 5h.
  • Pampulha: 20,1 °C, com sensação térmica de 22,8 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 20,8 °C, às 5h40. 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Como fica o tempo em Minas Gerais?

Minas Gerais contará com temperaturas elevadas e temporais à tarde em grande parte do estado nesta terça-feira (13/1). O dia amanhece com sol entre poucas nuvens em todo o estado, mas a disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera aliada às altas temperaturas, favorecerá a ocorrência de temporais, à tarde ou noite, na maioria das regiões mineiras. Não se descarta a possibilidade de precipitação de granizo em pontos isolados das áreas com previsão de chuva.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de precipitação de granizo, no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, entre a tarde e à noite.

