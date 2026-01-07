Casa desaba em BH, e escombros ameaçam imóveis vizinhos

Uma casa de três andares desabou no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, na noite desta terça-feira (6/1). Nos fundos do imóvel, há uma encosta, por onde os escombros ruíram. Ao menos três imóveis vizinhos foram atingidos: a Defesa Civil do município esteve no local e os interditou de maneira parcial, até que possa ser feita uma inspeção à luz do dia, que já foi marcada para a manhã desta quarta-feira (7/1). Felizmente, ninguém se feriu com gravidade.

De acordo com relatos dos moradores, o desabamento ocorreu por volta das 19h30, em um momento no qual não chovia no local. O imóvel era habitado por um único homem, de 60 anos, que havia acabado de chegar, mas sofreu apenas escoriações. "Na hora em que ele entrou na residência, aí desabou a casa dele. Eram três pavimentos: o de cima desceu e levou tudo para baixo; levou até o carro dele", diz o aposentado Paulo Pereira da Silva, de 69 anos, que é irmão do morador.

De acordo com Silva, a casa havia sido erguida décadas atrás pelo pai dele e, posteriormente, ampliada pelo irmão. "Foi um prejuízo total, acabou tudo. Mas o importante é a vida: ele está bem, graças a Deus. Do material, a gente corre atrás", conclui o aposentado.

Susto e prejuízos

Os moradores dos imóveis afetados estavam em casa no momento do desmoronamento. Um deles está localizado bem atrás da residência que desmoronou, em um nível inferior, aos pés da encosta. O entulho atingiu a varanda e a cozinha: esses dois cômodos foram isolados, mas o restante da casa não corre riscos imediatos, de acordo com a Defesa Civil.

"Meu ex-marido estava no banheiro, eu estava deitada, e as crianças, na sala, assistindo televisão; de repente, veio um barulho, um estrondo muito grande", diz a auxiliar de logística Marta Santos dos Reis, de 46 anos, que é uma das sete residentes da casa. De acordo com ela, além do forte barulho, o imóvel foi invadido por uma nuvem de poeira no momento do desabamento.

A moradora também relata que um dos filhos dela estava na varanda e, por sorte, deixou o local momentos antes do desmoronamento. "A gente colocou as crianças para fora, de forma segura, e quando a gente foi à minha varanda, a varanda estava toda destruída, a casa dele veio toda abaixo", complementa. Ainda de acordo com a moradora, o vizinho fazia, por conta própria, um trabalho nas escoras do imóvel, o que pode ter contribuído para o desabamento.

Na casa de Istela Ribeiro, de 24 anos, a situação é mais grave. O imóvel está ameaçado pelos escombros e até por um automóvel Fiat Uno, que estava na garagem e também rolou pela encosta abaixo. Ainda assustada, a jovem disse apenas que estava no quarto e, quando ouviu o estrondo decorrente do desabamento, saiu correndo.