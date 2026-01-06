Assine
TRIÂNGULO MINEIRO

'Falso tornado' assusta moradores de cidade mineira

Vídeos mostram a nuvem em forma de cone investido, que não chega a tocar o chão, e trouxe preocupação

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
06/01/2026 17:00

Falso tornado: Vídeos mostram nuvem-funil vista em Araguari
Falso tornado: Vídeos mostram nuvem-funil vista em Araguari crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Uma nuvem-funil chamou a atenção da população de Araguari nessa segunda-feira (5/1), antes de uma forte chuva que caiu sobre o Triângulo Mineiro. A formação parece um tornado, mas não se trata deste fenômeno natural.

Vídeos mostram a nuvem em forma de cone investido, que não chega a tocar o chão, e trouxe preocupação a quem gravava as imagens.

"É uma nuvem que começa em rotação. Ela vem formada da base da nuvem e não toca o solo. Não é considerada um tornado, não vai trazer grandes danos assim, mas não deixa de ser um localizador de tempo severo", explicou o o geógrafo William Borges.

Ele ainda esclarece que a formação nasce dentro de grandes nuvens de tempestade quando o ar começa a girar com muita força. Isso acontece porque ventos vindos de direções diferentes criam um redemoinho. "Os fatores que fazem a nuvem são a umidade, cisalhimento (mudança súbita de direção ou velocidade) de vento, calor e com isso forma-se essa rotação na nuvem".

O mesmo tipo de nuvem foi registrada em Uberlândia no dia 4 de dezembro. A região do Triângulo Mineiro passa por tempestades e ventos severos nos últimos 30 dias.

