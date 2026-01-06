Passaporte de Eliza Samúdio encontrado em Portugal será enviado ao Brasil

O passaporte de Eliza Samudio, encontrado em um apartamento alugado de Portugal no fim de 2025 e divulgado nesta semana pelo Portal Leo Dias, teve a autenticidade confirmada pelo Itamaraty.

Procurado pela reportagem, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) informou que o documento já está expirado e cancelado. Conforme informado à imprensa, o Consulado-Geral do país em Lisboa foi instruído a enviar o documento à sede do Itamaraty, em Brasília (DF).



O documento de viagem ficará à disposição da família, caso tenha interesse na posse.

O encontro do passaporte foi divulgado ao Portal Leo Dias por um brasileiro morador de Portugal, que deu entrevista em condições de anonimato. Ao portal, ele contou que encontrou o passaporte em meio a livros em uma estante compartilhada no imóvel onde mora com a esposa, a filha e outros inquilinos: uma senhora e um homem jovem.

Ele contou que “ficou em choque” quando identificou de quem era o documento e, posteriormente, o entregou ao consulado brasileiro em Lisboa.

O passaporte foi emitido em 2006 e esteve válido até maio de 2011, um ano depois da morte de Eliza. Todas as 32 páginas do documento estavam intactas, exceto pelo carimbo de entrada em Portugal datado em 5 de maio de 2007. Não há outros carimbos de saída ou de outra entrada posterior.



O goleiro Bruno Fernandes, que manteve um relacionamento extraconjugal com ela, foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão por envolvimento no homicídio, quando a vítima tinha 25 anos. No entanto, a pena acabou sendo reduzida para 20 anos e nove meses. O corpo nunca foi encontrado.



Ao todo, seis pessoas foram condenadas. Uma delas, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, sentenciado em julho de 2024 a 16 anos de prisão por outro homicídio. O motorista Devanir Claudiano Alves foi assassinado em 2009, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.