Passaporte de Eliza Samúdio encontrado em Portugal será enviado ao Brasil
Documento foi encontrado por um brasileiro no imóvel onde mora em Portugal, na Europa, quase 16 anos depois do crime
O passaporte de Eliza Samudio, encontrado em um apartamento alugado de Portugal no fim de 2025 e divulgado nesta semana pelo Portal Leo Dias, teve a autenticidade confirmada pelo Itamaraty.
Procurado pela reportagem, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) informou que o documento já está expirado e cancelado. Conforme informado à imprensa, o Consulado-Geral do país em Lisboa foi instruído a enviar o documento à sede do Itamaraty, em Brasília (DF).
O documento de viagem ficará à disposição da família, caso tenha interesse na posse.
O encontro do passaporte foi divulgado ao Portal Leo Dias por um brasileiro morador de Portugal, que deu entrevista em condições de anonimato. Ao portal, ele contou que encontrou o passaporte em meio a livros em uma estante compartilhada no imóvel onde mora com a esposa, a filha e outros inquilinos: uma senhora e um homem jovem.
Ele contou que “ficou em choque” quando identificou de quem era o documento e, posteriormente, o entregou ao consulado brasileiro em Lisboa.
O passaporte foi emitido em 2006 e esteve válido até maio de 2011, um ano depois da morte de Eliza. Todas as 32 páginas do documento estavam intactas, exceto pelo carimbo de entrada em Portugal datado em 5 de maio de 2007. Não há outros carimbos de saída ou de outra entrada posterior.
O goleiro Bruno Fernandes, que manteve um relacionamento extraconjugal com ela, foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão por envolvimento no homicídio, quando a vítima tinha 25 anos. No entanto, a pena acabou sendo reduzida para 20 anos e nove meses. O corpo nunca foi encontrado.
Ao todo, seis pessoas foram condenadas. Uma delas, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, sentenciado em julho de 2024 a 16 anos de prisão por outro homicídio. O motorista Devanir Claudiano Alves foi assassinado em 2009, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.