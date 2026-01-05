Eliza Samudio: suposto passaporte é encontrado Portugal

Um suposto passaporte de Eliza Samudio foi encontrado no fim de 2025 em um apartamento alugado em Portugal. A informação foi revelada nesta segunda-feira (5/1) pelo Portal Leo Dias.

Em entrevista ao veículo, um brasileiro declarou, sob condição de anonimato, que achou o documento entre alguns livros em uma estante do imóvel. Ele mora no local com a esposa, a filha e outros inquilinos: uma senhora e um homem jovem.

Segundo afirmou, o documento foi encontrado depois de voltar de uma viagem de trabalho. Ele alegou ter ficado curioso com um dos livros na sala compartilhada do imóvel.

“Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era, quem era a dona”, declarou.

Ainda de acordo com o Portal Leo Dias, todas as 32 páginas do passaporte, emitido em 2006, estão intactas. No documento conta apenas uma entrada em país estrangeiro: 5 de maio de 2007, em Portugal. Não há carimbo de saída ou de outra entrada posterior.

O homem frisou que prefere não identificar a dona do apartamento. "Melhor deixar para as autoridades investigarem. Não quero ser injusto com ninguém. Não posso afirmar como esse passaporte foi parar ali", disse.

O documento foi entregue nesta segunda-feira no consulado brasileiro em Lisboa, que emitiu nota ao Portal Leo Dias:

“O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa já fez uma comunicação oficial ao Itamaraty em Brasília informando que o passaporte foi encontrado e entregue ao consulado. Neste momento estamos aguardando instruções sobre quais são os próximos passos com relação ao documento. De nossa parte, como não se trata de matéria de competência do Consulado, não sei lhe informar sobre o que vai ocorrer a partir de agora. O consulado vai apenas receber instruções de Brasília e cumprir o que for determinado. Aproveito para também esclarecer que o consulado e a embaixada são dois postos independentes aqui em Lisboa, o consulado não é parte da embaixada.”

Eliza Samudio foi assassinada em 2010. O goleiro Bruno Fernandes, que manteve um relacionamento extraconjugal com ela, foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão por envolvimento no homicídio, quando a vítima tinha 25 anos. No entanto, a pena acabou sendo reduzida para 20 anos e nove meses. O corpo nunca foi encontrado.

Ao todo, seis pessoas foram condenadas. Uma delas, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, sentenciado em julho de 2024 a 16 anos de prisão por outro homicídio. O motorista Devanir Claudiano Alves foi assassinado em 2009, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.