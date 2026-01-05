Agressão na rua: saiba como agir e denunciar com segurança

Cenas de violência explícita em vias públicas, frequentemente divulgadas nas redes sociais, geram um sentimento de impotência e revolta. Muitas pessoas se perguntam qual a melhor forma de agir ao testemunhar um ato de agressão na rua. Intervir diretamente pode ser perigoso. Saber o que fazer pode ser decisivo para ajudar a vítima.

A primeira e mais importante orientação é não se colocar em risco. Tentar uma intervenção física direta contra o agressor pode resultar em ferimentos graves para você e até mesmo à pessoa que está sendo atacada. A prioridade é acionar ajuda qualificada o mais rápido possível.

O que fazer ao presenciar uma agressão?

Manter a calma é fundamental para tomar as decisões corretas. Se você estiver a uma distância segura, pode adotar algumas atitudes para interromper a violência e garantir que a vítima receba o suporte necessário.

Ligue para a polícia: o passo mais eficaz é ligar imediatamente para o número 190 . Informe o endereço exato ou pontos de referência, descreva a situação e as características do agressor e da vítima.

Grave, se for seguro: use o celular para registrar a agressão a uma distância segura. As imagens podem servir como prova para a investigação policial e a responsabilização do criminoso.

Crie uma distração: em vez de confronto direto, tente desviar a atenção do agressor. Grite "pega ladrão!" ou buzine o carro repetidamente. Essa tática pode fazer com que ele se assuste e fuja.

Procure ajuda de outras pessoas: chame a atenção de comerciantes locais, seguranças ou outras pessoas que estejam passando. Um grupo maior pode inibir a ação do agressor.

Canais de denúncia e apoio

Após a situação de perigo imediato, a vítima precisará de amparo. Além do registro de um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, existem canais específicos que oferecem orientação e suporte, especialmente em casos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher, um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. A ligação é confidencial e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. O serviço também está disponível pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180. O Disque 100 (Disque Direitos Humanos) também recebe denúncias de violações de direitos humanos em geral, incluindo casos de violência contra diversos grupos vulneráveis.

É importante ressaltar o que não fazer: nunca culpe a vítima pela agressão sofrida. Ofereça ajuda, pergunte se ela precisa de água, de uma ligação ou de companhia para ir até a delegacia. Seu apoio pode fazer toda a diferença nesse momento de vulnerabilidade.

