O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, conhecido pelo envolvimento na morte de Eliza Samudio, teve um novo mandado de prisão expedido por outro assassinato. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo homicídio do motorista Devanir Claudiano Alves, crime cometido em 2009 no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.

Além de Bola, o comerciante Antônio Osvaldo Bicalho, apontado como mandante do crime, foi condenado a 14 anos pelo homicídio e também teve um mandado de prisão expedido. A prisão dos dois foi decretada nessa terça-feira (02/7).

O caso foi julgado em 2019, quando Bola e Antônio foram condenados. Na época do julgamento, os dois receberam o direito de recorrer em liberdade, mas o ex-policial já cumpria pena pela morte de Samudio. Como o caso está sob sigilo, não é possível saber desde quando Bola estava solto.

O crime em 2009

Segundo as investigações da Polícia Civil, o assassinato aconteceu na noite do dia 27 de julho de 2009 perto da casa da vítima, que estava acompanhada da filha. O comerciante Osvaldo Bicalho, que a exemplo de Bola era criador de cães de raça, teria descoberto que Devanir mantinha relações amorosas com a mulher dele. Bicalho, então, teria combinado com o ex-policial a morte do rival, fazendo pagamento em armas e cães.

Ainda de acordo com as acusações, por ocasião do homicídio, a filha da vítima e uma testemunha, cujo nome não foi revelado, deram uma descrição do assassino semelhante às características físicas de Marcos Aparecido, o Bola. Os dois contaram que Devanir Alves caminhava próximo à casa dele quando Bola, que já havia sido visto na cena do crime várias vezes, o chamou pelo nome. Ao olhar para trás e responder ao chamado, Devanir foi morto sem chance de defesa, com três tiros na cabeça.

Entre as provas técnicas, foi constatado que logo após a execução, Bola ligou para Antônio Bicalho. Com a prisão de Marcos Aparecido durante as investigações sobre o suposto desaparecimento e morte de Eliza Samudio, ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes, a filha de Devanir e as testemunhas reconheceram as imagens dele na televisão como sendo as do assassino. Posteriormente foi feito o reconhecimento oficial.