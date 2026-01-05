UFMG vai oferecer certificado internacional em Engenharia de Sistemas

A partir do primeiro semestre de 2026, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai romper uma barreira na educação técnica. A instituição de ensino superior vai se tornar a primeira do mundo, em língua não inglesa, a oferecer a Certificação Internacional do Conselho Internacional em Engenharia de Sistemas (Incose). A obtenção do título por profissionais brasileiros é resultado da parceria com a Fundação Christiano Ottoni (FCO), e vai inseri-los e capacitá-los para atuar no desenvolvimento e na gestão de sistemas complexos.

Ao Estado de Minas, o professor Lucas Batista, do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia, que forma o corpo docente da extensão, explicou que existem três certificações principais no contexto da Engenharia de Sistemas. “Elas mostram um nível de conhecimento daquela pessoa. A que pretendemos oferecer é a inicial, que certifica sobre o conhecimento daquela pessoa em relação à base na formação”, disse.

Segundo ele, o curso será voltado para um conhecimento mais teórico. “São vários conceitos da área, entender diversos processos. Ou seja, é algo que conseguimos passar para quem tiver interesse, em um curto intervalo de tempo, em um curso rápido. Os demais certificados da área exigem tempo de atuação prática do profissional”, afirmou. As aulas poderão ser feitas por alunos regulares do curso já ofertado, e mesmo por pessoas já graduadas que possuem interesse no reconhecimento.

A iniciativa será feita utilizando o próprio curso como equivalência ao exame internacional, que até então só era acessível em inglês. Dentro da faculdade de Engenharia de Sistemas será inserido um curso de extensão sob gerenciamento da FCO, o “Conceitos, Processos e Práticas”, oferecido pelo Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia. A correspondência com o Exame de Conhecimento e de Certificação Internacional do Incose foi assinada pela UFMG em dezembro.

“O discente que forma nessa área, já tem praticamente toda essa base que estamos dando no certificado, e podem ser aprovados sem muita dificuldade, e então conseguiriam graduar já com o certificado. Mas também pode ser feito por pessoas que já estão atuando no mercado”, explicou o professor.

Patamar internacional

Conforme a universidade, a parceria foi firmada após a certificação da professora Anna Liddy Cenni de Castro Magalhães, graduada em Ciência da Computação e doutora em Engenharia Elétrica. Ela se tornou detentora do título mais alto do Incose, como Expert Systems Engineering Professional (ESEP), e a primeira profissional da América Latina, na área acadêmica, a alcançar esse patamar.

Anna, que também é uma das coordenadoras do curso de Engenharia de Sistemas, acredita que a conquista representa “um passo muito relevante para a internacionalização do curso e para a formação de engenheiros de sistemas alinhados às melhores práticas globais”. O curso de Engenharia de Sistemas da UFMG foi implantado em 2011, no âmbito do Programa Reuni, e foi a primeira formação de graduação na área na América Latina.

Segundo ela, o documento confere reconhecimento profissional, e na prática vai atestar a capacidade do engenheiro de atuar no desenvolvimento e na gestão de sistemas complexos ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Já o Conselho de Engenharia de Sistemas, considera o reconhecimento da docente um avanço coletivo para a comunidade de Engenharia de Sistemas no país”. Isso porque, segundo a UFMG, o comprovante é amplamente valorizado em setores como, aeroespacial, energia, tecnologia da informação e indústria, e vai servir como diferencial no mercado de trabalho, ampliando oportunidades de atuação em projetos internacionais.

Oferta de aulas

A primeira oferta de aulas do curso será feita de forma presencial, aos sábados. A expectativa é de que, futuramente, também seja ofertado remotamente, com aulas síncronas, para garantir o acesso a profissionais de outras cidades, estados e países de língua portuguesa. De acordo com a Fundação Christiano Ottoni ainda não há mais informações definidas, uma vez que a organização está na fase inicial.

O corpo docente será formado por professores do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia. Fazem parte da equipe André Costa Batista, Diogo Batista de Oliveira, Lucas de Souza Batista, Michel Bessani e Ricardo Luiz da Silva Adriano.

Engenharia na UFMG

Considerada entre as instituições mais interdisciplinares do mundo, segundo o ranking da Times Higher Education (THE), a UFMG se destaca por integrar duas ou mais disciplinas para pesquisas e/ou solução de problemas, possibilitando analisar o alvo do projeto por ângulos diversos. Esse aspecto pode ser observado na área da Engenharia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em agosto do ano passado, 43 estudantes de vários cursos de engenharia da universidade, construíram o veículo FW25, que representou o Brasil no concurso internacional Baja SAE (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade), na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O modelo foi desenvolvido em um trabalho que projeta veículos que vençam qualquer terreno e suporte qualquer condição climática. A equipe mineira venceu três campeonatos nacionais.