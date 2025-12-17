UFMG: veja os cursos mais concorridos no Sisu 2025

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), um programa do governo federal que abre portas para estudantes ingressarem no ensino superior, ocorre todos os anos desde 2010. Em 2026, o processo ocorrerá somente em janeiro, e é uma oportunidade para àqueles que querem estudar em faculdades públicas.

Nos anos anteriores, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou os resultados do Sisu, revelando um cenário de alta competitividade para o ingresso em seus cursos de graduação através das notas de corte.

A lista das graduações mais disputadas reflete o prestígio da UFMG como uma das mais importantes instituições de ensino superior do país. Para garantir uma vaga, os candidatos precisaram alcançar pontuações relevantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Confira abaixo alguns cursos com as maiores notas de corte na modalidade de ampla concorrência.

Os cursos mais disputados na UFMG (Sisu 2025)

Medicina

Com a maior nota de corte da universidade, Medicina mantém sua posição como o curso mais concorrido. A graduação é referência nacional e forma profissionais para um vasto campo de especialidades, da clínica geral à pesquisa avançada. No último ano, a nota de corte para a ampla concorrência foi de 812,48.

Engenharia Aeroespacial

Este curso de alta especialização atrai estudantes interessados no desenvolvimento de projetos de aeronaves, foguetes, satélites e outros veículos espaciais. No Sisu de 2025, na chamada regular a nota de corte foi 785,62 para ampla concorrência.

Ciência da Computação

Impulsionado pela demanda incessante do setor de tecnologia, o curso atrai talentos em desenvolvimento de software, inteligência artificial e segurança cibernética. A formação na UFMG pode abrir portas para carreiras consolidadas. Em 2025, a nota foi 770,70, na AC.

Engenharias Química, de Computação e Mecânica

Os cursos de engenharia da UFMG se destacam nas áreas acadêmicas e profissionais. Atualmente a Escola de Engenharia da UFMG oferece 11 diferentes formações profissionais de graduação na área, e muitos deles se consolidaram como cursos mais disputados da Universidade.

Direito

Tanto na modalidade diurna quanto noturna, Direito segue como uma das graduações mais desejadas. A carreira jurídica oferece múltiplas possibilidades profissionais. Para o período matutino, a nota na AC foi 773,02, já para a noturna, 758,56.

Odontologia

A área oferece diversas especializações em um mercado de trabalho consolidado, como ortodontia e implantodontia. A nota foi 756,64 em 2025, na ampla concorrência.

Biomedicina

A Biomedicina é um curso que cresce a cada ano. A atuação em laboratórios de análises clínicas, pesquisa científica e indústria farmacêutica atrai muitos estudantes da área da saúde. A nota de corte foi 759,48 em 2025.

Psicologia

A crescente valorização da saúde mental na sociedade impulsiona a busca pelo curso. A formação capacita profissionais para atuar em clínicas, hospitais, escolas e empresas, com foco no comportamento humano e no bem-estar psíquico. A nota foi 761,90.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria