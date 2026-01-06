Manifestação fecha trecho da BR-381em Minas

Uma manifestação fecha a BR-381 na altura de Nova Era (MG), na Região do Vale do Rio Doce, na tarde desta terça-feira (6/1).





O protesto acontece no quilômetro 317 + 400. De acordo com a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, o ato é motivado por uma suposta falta de energia na região da Baixada da Pimenta, que estaria sem fornecimento elétrico há pelo menos 72 horas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma fila de pneus incendiados. Há fila de veículos em ambos os sentidos da rodovia.

Procurada pela reportagem, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Jaguaraçu, que atende a região de Nova Era, informou que foi acionada para a ocorrência e está a caminho.





A Cemig foi procurada para esclarecimentos sobre o fornecimento de energia na região e a reportagem aguarda retorno.

Ainda não há previsão de liberação da pista.