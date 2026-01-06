Assine
overlay
Início Gerais
POR FALTA DE ENERGIA

Manifestação fecha trecho da BR-381em Minas

Protesto causa filas na rodovia na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta terça-feira (6/1)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/01/2026 16:00

compartilhe

SIGA
x
Rodovia está fechada na altura de Nova Era
Rodovia está fechada na altura de Nova Era crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma manifestação fecha a BR-381 na altura de Nova Era (MG), na Região do Vale do Rio Doce, na tarde desta terça-feira (6/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover



O protesto acontece no quilômetro 317 + 400. De acordo com a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, o ato é motivado por uma suposta falta de energia na região da Baixada da Pimenta, que estaria sem fornecimento elétrico há pelo menos 72 horas.

Leia Mais



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma fila de pneus incendiados. Há fila de veículos em ambos os sentidos da rodovia.

Procurada pela reportagem, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Jaguaraçu, que atende a região de Nova Era, informou que foi acionada para a ocorrência e está a caminho. 


A Cemig foi procurada para esclarecimentos sobre o fornecimento de energia na região e a reportagem aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há previsão de liberação da pista.

Tópicos relacionados:

br-381 manifestacao minas-gerais nova-era prf protesto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay