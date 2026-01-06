Presidiários fogem depois de pular muro de presídio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, registrou a primeira fuga de presos de 2026, em Minas Gerais. Gilberto Alves dos Santos e Bruno Eduardo Silva Soares conseguiram escapar do local depois de saltar o muro da unidade prisional.

A informação é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que informa ainda que Bruno é condenado por vários roubos, enquanto Gilberto está preso por tentativa de homicídio.

A fuga ocorreu na madrugada de segunda-feira (5). As primeiras investigações da direção do presídio apontam que os dois presos conseguiram sair da cela e chegar a um muro alto que conseguiram transpor.

Um alerta foi emitido à Polícia Militar, com fotos e característica dos dois fugitivos.