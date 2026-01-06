Presidiários fogem depois de pular muro de presídio
Sejusp determinou instauração de inquérito investigativo
O Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, registrou a primeira fuga de presos de 2026, em Minas Gerais. Gilberto Alves dos Santos e Bruno Eduardo Silva Soares conseguiram escapar do local depois de saltar o muro da unidade prisional.
A informação é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que informa ainda que Bruno é condenado por vários roubos, enquanto Gilberto está preso por tentativa de homicídio.
A fuga ocorreu na madrugada de segunda-feira (5). As primeiras investigações da direção do presídio apontam que os dois presos conseguiram sair da cela e chegar a um muro alto que conseguiram transpor.
Um alerta foi emitido à Polícia Militar, com fotos e característica dos dois fugitivos.