Assine
overlay
Início Gerais
FUGA DE PRESOS

Presidiários fogem depois de pular muro de presídio

Sejusp determinou instauração de inquérito investigativo

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
06/01/2026 15:34

compartilhe

SIGA
x
Eduardo e Gilberto escaparam depois de saltar muro do presídio
Eduardo e Gilberto pularam muro do presídip, escaparam e estão foragidos crédito: Sejusp

O Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, registrou a primeira fuga de presos de 2026, em Minas Gerais. Gilberto Alves dos Santos e Bruno Eduardo Silva Soares conseguiram escapar do local depois de saltar o muro da unidade prisional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A informação é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que informa ainda que Bruno é condenado por vários roubos, enquanto Gilberto está preso por tentativa de homicídio.

A fuga ocorreu na madrugada de segunda-feira (5). As primeiras investigações da direção do presídio apontam que os dois presos conseguiram sair da cela e chegar a um muro alto que conseguiram transpor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um alerta foi emitido à Polícia Militar, com fotos e característica dos dois fugitivos.

Tópicos relacionados:

fuga-de-presos presidio uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay