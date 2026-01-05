Assine
AGRESSÃO

Mulher amordaçada pula de carro em movimento para fugir de marido

Homem bêbado manteve a mulher em cárcere privado e a ameaçou com uma faca; Mesmo amarrada, ela pulou do carro em movimeto para fugir, segundo a polícia militar

05/01/2026 16:57

O suspeito fugiu mas foi localizado e preso pela polícia militar e encaminhado para a Delegacia de Uberlândia crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de 32 anos foi mantida em cárcere privado pelo marido, de 29 anos, durante o fim de semana em Uberlândia, Triângulo Mineiro. A vítima conseguiu escapar ao pular de um carro em movimento e pedir ajuda em um posto de combustíveis.

O caso aconteceu próximo à ocupação conhecida como Fidel Castro, na zona leste da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o homem chegou em casa com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com a esposa. Ele teria ameaçado a vítima com uma faca e a mantido trancada em casa.

Ela tentou fugir para a casa de um parente no mesmo assentamento mas foi alcançada pelo companheiro que amarrou as suas mãos e seus pés, amordaçou-a e a colocou no banco de trás de um veículo.

O homem deixou o local com a vítima e, ao se deslocar até um posto de combustíveis para abastecer, a mulher conseguiu abrir a porta e saltar do carro em movimento, pedindo ajuda aos funcionários.

O suspeito fugiu com o veículo, mas foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Militar durante as buscas.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Uberlândia. A vítima sofreu lesões leves nos braços e nas pernas.

