Mulher amordaçada pula de carro em movimento para fugir de marido
Homem bêbado manteve a mulher em cárcere privado e a ameaçou com uma faca; Mesmo amarrada, ela pulou do carro em movimeto para fugir, segundo a polícia militar
Uma mulher de 32 anos foi mantida em cárcere privado pelo marido, de 29 anos, durante o fim de semana em Uberlândia, Triângulo Mineiro. A vítima conseguiu escapar ao pular de um carro em movimento e pedir ajuda em um posto de combustíveis.
O caso aconteceu próximo à ocupação conhecida como Fidel Castro, na zona leste da cidade.
Segundo a Polícia Militar, o homem chegou em casa com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com a esposa. Ele teria ameaçado a vítima com uma faca e a mantido trancada em casa.
Ela tentou fugir para a casa de um parente no mesmo assentamento mas foi alcançada pelo companheiro que amarrou as suas mãos e seus pés, amordaçou-a e a colocou no banco de trás de um veículo.
O homem deixou o local com a vítima e, ao se deslocar até um posto de combustíveis para abastecer, a mulher conseguiu abrir a porta e saltar do carro em movimento, pedindo ajuda aos funcionários.
O suspeito fugiu com o veículo, mas foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Militar durante as buscas.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Uberlândia. A vítima sofreu lesões leves nos braços e nas pernas.