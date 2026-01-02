Polícia procura assassino de servente de pedreiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Casado, pai de cinco filhos, um servente de pedreiro, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira, primeiro dia do ano, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, servente tinha sido procurado por um homem, desconhecido, para fazer um serviço: o carregamento de areia para construção.

Não houve acordo sobre o preço do trabalho e, por isso, o negócio não foi acertado. Segundo a mulher da vítima, o valor oferecido para o serviço, era muito baixo.

No entanto, o homem que queria o serviço voltou a procurar o servente, e, finalmente, foi feito um acordo. O serviço seria feito por R$ 100.

Os dois homens conversavam fora da casa, no Bairro Jardim Castanheira. A esposa acompanhou essa parte, no entanto, assim que entrou em casa, escutou três tiros e correu para fora, avistando o marido baleado e caído no chão. Estava sozinho. O homem tinha desaparecido.

Segundo, ainda o BO da PM, a vítima era usuária de drogas e teria passado cerca de seis horas fora de casa no primeiro dia do ano, possivelmente sob efeito de entorpecentes. O suspeito do crime segue foragido.