Polícia procura assassino de servente de pedreiro
Principal testemunha, mulher da vítima diz que deixou o marido conversando com um homem
compartilheSIGA
Casado, pai de cinco filhos, um servente de pedreiro, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira, primeiro dia do ano, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, servente tinha sido procurado por um homem, desconhecido, para fazer um serviço: o carregamento de areia para construção.
Leia Mais
Não houve acordo sobre o preço do trabalho e, por isso, o negócio não foi acertado. Segundo a mulher da vítima, o valor oferecido para o serviço, era muito baixo.
- Agiota vai cobrar dívida de R$ 250 e mata devedor a facadas
- Megaoperação contra facções prende suspeitos de morte no Funcionários em BH
- BH: adolescente é encontrado morto na estrada do Rola-Moça
No entanto, o homem que queria o serviço voltou a procurar o servente, e, finalmente, foi feito um acordo. O serviço seria feito por R$ 100.
Os dois homens conversavam fora da casa, no Bairro Jardim Castanheira. A esposa acompanhou essa parte, no entanto, assim que entrou em casa, escutou três tiros e correu para fora, avistando o marido baleado e caído no chão. Estava sozinho. O homem tinha desaparecido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo, ainda o BO da PM, a vítima era usuária de drogas e teria passado cerca de seis horas fora de casa no primeiro dia do ano, possivelmente sob efeito de entorpecentes. O suspeito do crime segue foragido.