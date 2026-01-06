Infestação de cupins leva ao fechamento de laboratório na UFJF

O Laboratório de Vestuário do curso de Bacharelado em Moda do Instituto de Artes e Design (IAD) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi fechado devido a uma infestação de cupins. De acordo com a universidade, o laboratório está fechado desde o mês passado e a previsão é de que seja reaberto no início de fevereiro.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a UFJF afirmou que já foi feita uma primeira descupinização no mês passado e que o procedimento será repetido ainda esse mês para que a situação seja resolvida e o laboratório possa ser reaberto.

O local já havia passado por uma dedetização, mas nunca havia sido feita uma descupinização no espaço. A universidade afirmou, ainda, que não há outros laboratórios ou prédios da universidade atingidos pela infestação de cupins, além do IAD.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima