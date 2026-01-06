Assine
overlay
Início Gerais
JUIZ DE FORA

Infestação de cupins leva ao fechamento de laboratório na UFJF

Laboratório do curso de moda da universidade foi fechado em dezembro; reabertura está prevista para início de fevereiro

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
06/01/2026 15:06 - atualizado em 06/01/2026 15:08

compartilhe

SIGA
x
Infestação de cupins fecha laboratório na UFJF
Infestação de cupins fecha laboratório na UFJF crédito: FreePik

O Laboratório de Vestuário do curso de Bacharelado em Moda do Instituto de Artes e Design (IAD) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi fechado devido a uma infestação de cupins. De acordo com a universidade, o laboratório está fechado desde o mês passado e a previsão é de que seja reaberto no início de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a UFJF afirmou que já foi feita uma primeira descupinização no mês passado e que o procedimento será repetido ainda esse mês para que a situação seja resolvida e o laboratório possa ser reaberto.

Leia Mais

O local já havia passado por uma dedetização, mas nunca havia sido feita uma descupinização no espaço. A universidade afirmou, ainda, que não há outros laboratórios ou prédios da universidade atingidos pela infestação de cupins, além do IAD.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

cupins infestacao juiz-de-fora laboratorio minas-gerais moda ufjf universidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay