Três pessoas são presas suspeitas de invadir casa e matar jovem em MG

Um casal e um homem foram presos na tarde dessa segunda-feira (5/1) em avenida de Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de assassinato de um jovem de 19 anos.

O carro em que o casal estava no momento da prisão foi apreendido. A polícia suspeita que o veículo tenha sido utilizado no crime. A prisão dos três suspeitos aconteceu durante ação do Grupo Especializado em Policiamento em Área de Risco (Gepar).

Segundo registro da Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada morta com ferimentos provocados por arma de fogo e de faca. O jovem estava sobre cama de sua residência, em Delta, no Triângulo Mineiro, na madrugada dessa segunda-feira.

Câmeras de segurança flagraram a entrada de três suspeitos na casa da vítima depois que desceram de um carro. Eles estavam encapuzados.

O veículo do casal, um VW Fox, também estaria sendo utilizado na prática de vários furtos na região.

O casal foi preso dentro do Fox, no momento que transitavam na avenida Edilson Lamartine Mendes, no sentido do bairro Parque das Américas.

De acordo com a PM, o condutor do Fox tentou fugir, mas foi alcançado e abordado perto da rotatória da avenida Canaã. Em seguida, os militares se deslocaram até outro endereço e realizaram a prisão do terceiro suspeito.

Além do carro foram apreendidos um alicate de grande porte, duas baterias de caminhão e dois celulares.