Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

Três pessoas são presas suspeitas de invadir casa e matar jovem em MG

O suposto homicídio aconteceu em Delta e as prisões em Uberaba. As duas cidades estão localizadas no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
06/01/2026 15:49

compartilhe

SIGA
x
Casal e homem sÃ£o presos sob suspeita de assassinato de jovem em MG
Casal e homem sÃ£o presos sob suspeita de assassinato de jovem em MG crédito: PMMG/DivulgaÃ?Â§Ã?Â£o

Um casal e um homem foram presos na tarde dessa segunda-feira (5/1) em avenida de Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de assassinato de um jovem de 19 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O carro em que o casal estava no momento da prisão foi apreendido. A polícia suspeita que o veículo tenha sido utilizado no crime. A prisão dos três suspeitos aconteceu durante ação do Grupo Especializado em Policiamento em Área de Risco (Gepar).

Leia Mais

Segundo registro da Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada morta com ferimentos provocados por arma de fogo e de faca. O jovem estava sobre cama de sua residência, em Delta, no Triângulo Mineiro, na madrugada dessa segunda-feira.

Câmeras de segurança flagraram a entrada de três suspeitos na casa da vítima depois que desceram de um carro. Eles estavam encapuzados.

O veículo do casal, um VW Fox, também estaria sendo utilizado na prática de vários furtos na região.

O casal foi preso dentro do Fox, no momento que transitavam na avenida Edilson Lamartine Mendes, no sentido do bairro Parque das Américas.

De acordo com a PM, o condutor do Fox tentou fugir, mas foi alcançado e abordado perto da rotatória da avenida Canaã. Em seguida, os militares se deslocaram até outro endereço e realizaram a prisão do terceiro suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do carro foram apreendidos um alicate de grande porte, duas baterias de caminhão e dois celulares.

Tópicos relacionados:

minas-gerais policia-militar uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay