MATERIAL ILEGAL

Grande BH: 2 são presos na BR-381 com anabolizantes e mercadorias ilegais

Mercadoria estrangeira sem documento fiscal foi apreendida e dupla, que seguia para São Paulo (SP), foi presa

06/01/2026 09:26 - atualizado em 06/01/2026 09:42

PRF apreende material ilegal contrabandeado na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de BH
PRF apreende material ilegal contrabandeado na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de BH crédito: PRF/Divulgação

Dois homens, de 31 e 45 anos, foram presos por contrabando de medicamentos anabolizantes e mercadorias estrangeiras ilegais na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (5/1).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais abordaram um Citroen Basalt, que seguia de São Paulo (SP) para a cidade de João Pessoa (PB).

Durante a fiscalização, foram encontrados 19 telefones celulares Iphone 17 Pro Max e um Star Link e mais de 1.500 ampolas de diferentes medicamentos no interior do carro, sem documentação fiscal, sendo elas:

  • 20 ampolas de Decabolic
  • 10 ampolas de Testosterone Enanthate
  • 25 ampolas de Durateston Plus Gold
  • 6 ampolas de Drostanolona Propionato
  • 1.498 ampolas de TG
  • 3 ampolas de Decaland Depot
  • 6 ampolas de Trembolona Acetato
  • 6 ampolas de Testenat Depot

Questionados sobre valores e quem havia repassado a mercadoria a eles, ambos se reservaram ao direito de permanecer em silêncio e não falaram mais nada. A dupla e os itens foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) em Belo Horizonte.

