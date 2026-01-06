Grande BH: 2 são presos na BR-381 com anabolizantes e mercadorias ilegais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, de 31 e 45 anos, foram presos por contrabando de medicamentos anabolizantes e mercadorias estrangeiras ilegais na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (5/1).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais abordaram um Citroen Basalt, que seguia de São Paulo (SP) para a cidade de João Pessoa (PB).

Durante a fiscalização, foram encontrados 19 telefones celulares Iphone 17 Pro Max e um Star Link e mais de 1.500 ampolas de diferentes medicamentos no interior do carro, sem documentação fiscal, sendo elas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

20 ampolas de Decabolic

10 ampolas de Testosterone Enanthate

25 ampolas de Durateston Plus Gold

6 ampolas de Drostanolona Propionato

1.498 ampolas de TG

3 ampolas de Decaland Depot

6 ampolas de Trembolona Acetato

6 ampolas de Testenat Depot

Questionados sobre valores e quem havia repassado a mercadoria a eles, ambos se reservaram ao direito de permanecer em silêncio e não falaram mais nada. A dupla e os itens foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) em Belo Horizonte.

