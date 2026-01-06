Grande BH: 2 são presos na BR-381 com anabolizantes e mercadorias ilegais
Mercadoria estrangeira sem documento fiscal foi apreendida e dupla, que seguia para São Paulo (SP), foi presa
Dois homens, de 31 e 45 anos, foram presos por contrabando de medicamentos anabolizantes e mercadorias estrangeiras ilegais na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (5/1).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais abordaram um Citroen Basalt, que seguia de São Paulo (SP) para a cidade de João Pessoa (PB).
Durante a fiscalização, foram encontrados 19 telefones celulares Iphone 17 Pro Max e um Star Link e mais de 1.500 ampolas de diferentes medicamentos no interior do carro, sem documentação fiscal, sendo elas:
- 20 ampolas de Decabolic
- 10 ampolas de Testosterone Enanthate
- 25 ampolas de Durateston Plus Gold
- 6 ampolas de Drostanolona Propionato
- 1.498 ampolas de TG
- 3 ampolas de Decaland Depot
- 6 ampolas de Trembolona Acetato
- 6 ampolas de Testenat Depot
Questionados sobre valores e quem havia repassado a mercadoria a eles, ambos se reservaram ao direito de permanecer em silêncio e não falaram mais nada. A dupla e os itens foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) em Belo Horizonte.