Escaner corporal

Mulher é presa com anabolizantes escondidos nas partes íntimas em presídio

O material foi descoberto durante a passagem da suspeita pelo escaner corporal ao acessar a unidade prisional em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Vinicius Lemos - Especial para o EM
24/11/2025 16:08

Mulher é presa quando tentou entrar no presídio em Uberlândia com anabolizantes escondidos nas partes íntimas crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher foi presa tentando passar anabolizantes e fumo para um detento no Presídio de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante visitas neste fim de semana. As substâncias estavam nas partes íntimas da dela.

O material foi descoberto durante a passagem da suspeita pelo escaner corporal ao acessar a unidade prisional. A imagem apresentou um corpo estranho e isso levou a visitante para a sala de revista reservada.

No local, voluntariamente, ela retirou as substâncias do corpo. Era um invólucro com uma substância oleosa transparente semelhante a Durateston, outro com comprimidos análogos a Estanozolol (esteroide anabólico derivado da testosterona) e um terceiro contendo fumo.

A suspeita, de 54 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Não foi informado para qual detento ela levaria o material e com qual motivação.

