Chuvas causam inundação, alagam casas e provocam morte de idosa em Almenara

Almenara (41,8 mil habitantes), no Vale do Jequitinhonha, foi castigada por chuvas intensas na noite de segunda-feira (5/01) e na madrugada desta terça-feira (6/01). Com a chuvarada, o Córrego Gonçaleiro transbordou e inundou ruas e casas em várias partes da cidade, deixando dezenas de pessoas desalojadas e causando a morte de uma idosa. A vítima foi identificada como Alci Ferreira Pinto, de 90 anos, cuja moradia foi invadida pelas águas.

Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e levada para hospital da cidade mas não resistiu.

Almenara ainda encontra-se em estado de emergência por causa dos efeitos da seca que castigou os municípios do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas por mais de seis meses em 2025. Na tarde desta terça-feira, o prefeito da cidade, Eduardo Oliveira Brasileiro (PT), reuniu-se com a Defesa Civil Municipal e com outros órgãos para levantar os estragos e providenciar a decretação de situação de emergência no município por causa dos danos dos temporais.

Até a noite de segunda-feira, havia sido registradas duas mortes no atual período chuvoso no estado, conforme boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG). Com a morte da idosa na cidade do Vale do Jequitinhonha, esse número aumentou para três.

A morte de Alci Ferreira Pinto durante o temporal foi lamentada pelo neto dela, o auxiliar de marketing Nick Marcos. Ele disse que a casa da idosa, localizada no Centro da cidade, foi invadida pela água, devido à enchente do córrego Gonçaleiro.

Segundo Nick Marcos, depois de ter sido retirada por parentes da residência inundada, a idosa começou a passar mal, com uma tosse forte – a suspeita é que ela teria caído e ingerido muita água imprópria para o consumo. Após o acionamento do Corpo de Bombeiros e do Samu, ela foi levada para o Hospital Deraldo Guimarães, mas não resistiu. O corpo de Alci Ferreira será sepultado na tarde desta quarta-feira (7), em Almenara.

Alci Ferreira Pinto, de 90 anos, morta durante a inundação em Almenara Arquivo pessoal

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil de Almenara, Eliseu Barbosa de Almeida, em menos de seis horas, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, foram registrados mais de 150 milímetros de chuvas na cidade. Com o alto volume pluviométrico, o córrego Gonçaleiro, que corta a área urbana, transbordou e inundou ruas e casas nos bairros Adelita Torres, Centro, São Pedro e São Judas Tadeu.

Conforme o coordenador de Defesa Civil, mais de 200 casas da cidade foram invadidas pela enchente, causando muitos prejuízos para os moradores que perderam móveis, colchões, eletrodomésticos, roupas e mantimentos. Sete famílias desalojadas foram levadas para a Escola Municipal Lindaura Gil, onde a prefeitura montou um abrigo. Outras pessoas atingidas foram encaminhadas para as casas de parentes.

Além do apoio da gestão local, os atingidos pelas chuvas em Almenara estão recebendo ajuda de prefeituras de municípios vizinhos como Divisópolis e Bandeira. Na tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Almenara informou que busca a ajuda da Defesa Civil Estadual, esperando donativos como colchões e cestas básicas para as famílias atingidas pelos alagamentos.

Outras cidades do Vale do Jequitinhonha também estão sendo atingidas pelas chuvas intensas. Uma delas é Araçuaí (35 mil e 250 habitantes). Por meio de comunicado, a Defesa Civil Municipal da cidade informou que em um intervalo de sete horas, na madrugada e manhã desta terça-feira, foram registrados 53 milímetros de chuva no município. Por isso, a Prefeitura monitora a Barragem do Calhauzinho, na zona rural de Araçuai, que encontra-se “sob controle, restando dois metros para verter”.

Montes Claros (414,3 mil habitantes) foi atingida por uma chuva forte na tarde de segunda-feira (5/10). Ruas foram alagadas, árvores caíram e uma delas atingiu um poste de energia e um carro na Vila Brasília. O trânsito ficou parcialmente interrompido e houve picos de energia. De acordo com o especialista em recursos hídricos e ambientais José Gomes de Assis, em apenas 30 minutos (entre 17 hs e 17h30) caíram 21,5 milimetros, sendo registrados 56,5 milimetros de chuvas na cidade durante o dia.