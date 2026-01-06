Grupo de amigos ilhado na Serra do Cipó é resgatado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O grupo de quatro amigos que ficaram ilhados na trilha da Lagoa Dourada, na Serra do Cipó, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite dessa segunda-feira (5/1).

Segundo a corporação, a trilha para resgatar o grupo, não identificado, tem cerca de sete quilômetros e começou por volta de 18h30. A duração do trajeto é de cerca de 3h30. Os militares começaram o resgate no domingo (4/1).

De acordo com o CBMMG, um dos amigos solicitou o atendimento e informou que o rio que passa na região está muito cheio e por isso o grupo ficou ilhado. A pessoa disse ainda que os quatro estão sem alimento, água ou barraca, além de estarem molhados e com frio por causa da chuva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme os bombeiros, o resgate seria feito por terra, pois as condições climáticas impossibilitaram a decolagem do helicóptero da corporação.