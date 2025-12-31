DER-MG controla trânsito na Serra do Cipó devido ao excesso de veículos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Fiscais do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) controlam o trânsito nas vias de acesso à Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na Região Central do estado. Devido às festas de fim de ano, férias escolares e as altas temperaturas registradas no estado, os arredores da área cercada por cachoeiras, registrou congestionamentos e longas filas de veículos, que travaram o trânsito nos últimos dias.

Às vésperas do ano-novo, fiscais do DER-MG foram flagrados organizando o tráfego na região, especialmente na ponte sobre o Rio Cipó, onde a travessia ocorre em apenas um sentido por vez, que liga a Serra do Cipó a Jaboticatubas, onde, no último fim de semana, formou um "nó" de excesso de carros.

A região é acessada, principalmente, pela rodovia MG-010, que liga Belo Horizonte ao Parque Nacional, mas ainda carece de duplicação. O reflexo é sentido com a chegada do verão, já que a área é requisitada pelos amantes de trilhas e cachoeiras.

Outro ponto controlado pelos fiscais, é a ponte do Hotel Veraneio. Apesar de ter duas faixas, motoristas que trafegam na região registraram a fila de carros na região.

No último fim de semana, vídeos também circularam nas redes sociais, mostrando trânsito lento e veículos praticamente parados nos arredores da Cachoeira do Pedrão.

A MG-020 também passou a registrar trânsito carregado, sobretudo na altura do Bairro Macaúbas, na chegada a Santa Luzia. A região fica a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte e abrange os municípios de Santana do Riacho, Jaboticatubas, além do Parque Nacional da Serra do Cipó.

O que diz a prefeitura?

Devido ao caos, as prefeituras de Jaboticatubas e Santana do Riacho informaram que vêm atuando de forma conjunta para minimizar os impactos do trânsito intenso, especialmente neste período de férias e fim de ano, quando a região recebe visitantes de diversas partes de Minas Gerais e do Brasil.

Como solução definitiva, o município solicitou ao DER-MG a avaliação técnica para o alargamento da ponte, permitindo a passagem simultânea de veículos nos dois sentidos. Paralelamente, foram solicitadas medidas paliativas e emergenciais, como a instalação de sinalização de controle de tráfego nos dois lados da ponte, a fim de organizar o fluxo de veículos e evitar paralisações sobre a estrutura.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Santana do Riacho, Fernando Burgarelli, afirmou que os transtornos no trânsito se repetem em períodos de férias e feriados prolongados, mas ressaltou que a situação se agravou com a onda de calor e a grande procura pela região. “Ontem (domingo) vivemos um caos na ponte do Veraneio, que liga a Serra do Cipó a Jaboticatubas. Essa ponte deveria ter sido duplicada desde 2012”, disse.

A reportagem solicitou um posicionamento do DER-MG e aguarda retorno.