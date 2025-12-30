5 destinos de serra em Minas Gerais para curtir um clima mais ameno

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com as temperaturas em alta e o tempo instável em várias partes do Sudeste, Minas Gerais oferece refúgios perfeitos para quem busca um clima mais ameno e paisagens tranquilas. O estado, famoso por suas cidades históricas, esconde verdadeiros tesouros nas montanhas, ideais para uma escapada do calor e da rotina.

De vilarejos charmosos na Serra da Mantiqueira a destinos com cachoeiras de águas geladas, há opções para diferentes perfis de viajantes. A altitude elevada garante noites frescas e dias agradáveis, mesmo durante as estações mais quentes do ano, criando o cenário ideal para relaxar ou se aventurar na natureza.

Confira 5 destinos de serra em Minas Gerais

Monte Verde

Conhecido como a "Suíça Mineira", o distrito de Camanducaia fica a aproximadamente 1.555 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira. Com sua arquitetura de inspiração europeia, ruas de terra e clima frio, o local é um convite para curtir um fondue, uma lareira e passeios a dois. As trilhas, como a da Pedra Redonda, oferecem vistas espetaculares da região.

Monte Verde, na Serra da Mantiqueira, reflete a arquitetura europeia e o clima ameno dos destinos de serra mineiros. Tom Araujo/Divulgacao

Gonçalves

Para quem busca uma experiência mais conectada à natureza, Gonçalves é a escolha certa. Situada na divisa com São Paulo, também na Mantiqueira, a cidade encanta pelo seu charme rústico. O destino é repleto de trilhas, cachoeiras e uma gastronomia local que valoriza ingredientes da roça, com restaurantes premiados em meio às montanhas.

Carrancas

Apelidada de "terra das cachoeiras", Carrancas não decepciona quem procura um banho refrescante. O município abriga mais de 70 quedas d'água e poços de águas cristalinas, divididos em complexos como o da Fumaça e o da Zilda. É o destino perfeito para quem gosta de ecoturismo e quer se refrescar em cenários naturais impressionantes.

São Thomé das Letras

Envolta em lendas e misticismo, São Thomé das Letras está localizada no alto de uma montanha de quartzo. Suas construções de pedra, grutas e um pôr do sol famoso, visto da Pirâmide, atraem turistas de todo o Brasil. O clima ameno e a atmosfera única fazem da cidade um refúgio para quem busca paz e energia renovada.

A entrada de São Thomé das Letras dá as boas-vindas aos visitantes que buscam a atmosfera mística da cidade mineira. Divulgacao

Conceição do Ibitipoca

O pequeno vilarejo é a porta de entrada para um dos parques mais famosos do país. O principal atrativo é o Parque Estadual do Ibitipoca, com trilhas que levam a grutas, picos e cachoeiras de água avermelhada. O circuito da Janela do Céu, apesar de exigir fôlego, é um dos mais procurados e recompensa os visitantes com uma vista inesquecível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.