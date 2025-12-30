5 destinos de serra em Minas Gerais para curtir um clima mais ameno
Se o calorão não é para você, o estado tem refúgios de montanha; conheça cidades charmosas na Serra da Mantiqueira e outras regiões.
compartilheSIGA
Com as temperaturas em alta e o tempo instável em várias partes do Sudeste, Minas Gerais oferece refúgios perfeitos para quem busca um clima mais ameno e paisagens tranquilas. O estado, famoso por suas cidades históricas, esconde verdadeiros tesouros nas montanhas, ideais para uma escapada do calor e da rotina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De vilarejos charmosos na Serra da Mantiqueira a destinos com cachoeiras de águas geladas, há opções para diferentes perfis de viajantes. A altitude elevada garante noites frescas e dias agradáveis, mesmo durante as estações mais quentes do ano, criando o cenário ideal para relaxar ou se aventurar na natureza.
Leia Mais
5 destinos em Minas Gerais para quem busca tranquilidade e segurança
O que fazer na localidade mineira mais fria e desejada do Brasil
9 motivos para passar as férias em um refúgio de montanhas em Minas
Confira 5 destinos de serra em Minas Gerais
Monte Verde
Conhecido como a "Suíça Mineira", o distrito de Camanducaia fica a aproximadamente 1.555 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira. Com sua arquitetura de inspiração europeia, ruas de terra e clima frio, o local é um convite para curtir um fondue, uma lareira e passeios a dois. As trilhas, como a da Pedra Redonda, oferecem vistas espetaculares da região.
Gonçalves
Para quem busca uma experiência mais conectada à natureza, Gonçalves é a escolha certa. Situada na divisa com São Paulo, também na Mantiqueira, a cidade encanta pelo seu charme rústico. O destino é repleto de trilhas, cachoeiras e uma gastronomia local que valoriza ingredientes da roça, com restaurantes premiados em meio às montanhas.
Carrancas
Apelidada de "terra das cachoeiras", Carrancas não decepciona quem procura um banho refrescante. O município abriga mais de 70 quedas d'água e poços de águas cristalinas, divididos em complexos como o da Fumaça e o da Zilda. É o destino perfeito para quem gosta de ecoturismo e quer se refrescar em cenários naturais impressionantes.
São Thomé das Letras
Envolta em lendas e misticismo, São Thomé das Letras está localizada no alto de uma montanha de quartzo. Suas construções de pedra, grutas e um pôr do sol famoso, visto da Pirâmide, atraem turistas de todo o Brasil. O clima ameno e a atmosfera única fazem da cidade um refúgio para quem busca paz e energia renovada.
Conceição do Ibitipoca
O pequeno vilarejo é a porta de entrada para um dos parques mais famosos do país. O principal atrativo é o Parque Estadual do Ibitipoca, com trilhas que levam a grutas, picos e cachoeiras de água avermelhada. O circuito da Janela do Céu, apesar de exigir fôlego, é um dos mais procurados e recompensa os visitantes com uma vista inesquecível.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.