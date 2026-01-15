Chuva continua em BH nesta quinta-feira (15/1)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de registrar chuva forte nessa quarta-feira, Belo Horizonte pode ter novas precipitações nesta quinta-feira (15/1). Segundo a Defesa Civil municipal, há possibilidade de chuva com raios e rajadas de vento à tarde.

Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 17,4°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 11,3°C. A máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 15/1

Barreiro: 18,6 °C, às 6h25.

18,6 °C, às 6h25. Centro-Sul: 18,2 °C, às 6h35.

18,2 °C, às 6h35. Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 11,3 °C, às 6h.

17,4 °C, com sensação térmica de 11,3 °C, às 6h. Pampulha: 19,9 °C, com sensação térmica de 20,8 °C, às 5h.

19,9 °C, com sensação térmica de 20,8 °C, às 5h. Venda Nova: 20 °C, às 5h30.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

Algumas localidades de Minas Gerais também terão um dia chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de instabilidade no Oeste e Sul do estado devido à circulação dos ventos e disponibilidade da umidade em médios níveis da atmosfera.

Nas regiões Noroeste, Central e Zona da Mata, a chance de chuva diminui, mas a temperatura máxima segue em declínio na Zona da Mata – o que reduz o calorão observado entre o último domingo e o início da semana.

De acordo com o Inmet, o dia é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Central e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, com máxima estimada de 36°C, no Norte do estado.