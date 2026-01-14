Assine
PREPARE-SE!

Chove em BH na tarde desta quarta-feira (14/1)

Capital mineira está sob alerta até esta quinta (15/1). As chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento

Repórter
14/01/2026 16:55

Nuvens escuras e carregadas foram registradas no Buritis, Região Oeste
Nuvens escuras e carregadas foram registradas no Buritis, Região Oeste crédito: Vera Schmitz/EM/D.A Press

Belo Horizonte registra pancadas de chuva na tarde desta quarta-feira (14/1). A capital está em alerta para precipitações de 20 a 40 mm, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal e é válido até às 8h desta quinta (15).

Conforme o órgão, a Região Centro-Sul registrou chuva de intensidade moderada, que corresponde a 1,1 a 2,5 mm/5 min. No Barreiro a situação foi a mesma por volta das 16h45.

Já as regiões da Pampulha e Oeste tiveram pancadas leves. Moradores do Buritis, na Região Oeste da capital registraram o bairro cercado por nuvens carregadas.

Em meio às condições adversas, a Defesa Civil orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. 

Além disso, também é recomendado que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por causa da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

