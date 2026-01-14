633 cidades mineiras estão sob alerta de tempestade nesta quarta-feira (14)
O Inmet emitiu alerta amarelo e laranja para o estado. A chuva pode chegar a 60 mm/h e os ventos a 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (14/01), um alerta amarelo de tempestade para Belo Horizonte e outras 632 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo). Destas, 170 se encontram também sob alerta laranja.
Os avisos são válidos até as 23h59 de hoje para as regiões Triângulo Mineiro, Central, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Sudoeste, Vale do Rio Doce, Noroeste, Jequitinhonha e Norte.
Nas localidades sob alerta amarelo, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de 40 a 60 km/h, com queda de granizo.
Já nos municípios em alerta laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h, ventar entre 60 e 100 km/h, e ocorrer queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Se proteja:
-
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
-
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Evite áreas de alagamento
-
Não tente atravessar vias alagadas
-
Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Alerta laranja
Água Comprida
Alagoa
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Araguari
Araporã
Araxá
Arceburgo
Areado
Baependi
Bandeira do Sul
Bocaina de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Gerais
Canápolis
Capetinga
Capinópolis
Careaçu
Carmo de Minas
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carvalhópolis
Cascalho Rico
Cássia
Centralina
Claraval
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Cordislândia
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Divisa Nova
Dom Viçoso
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela do Sul
Extrema
Fama
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Grupiara
Guaranésia
Guaxupé
Gurinhatã
Heliodora
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Inconfidentes
Indianópolis
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Ituiutaba
Iturama
Jacuí
Jacutinga
Jesuânia
Juruaia
Lambari
Limeira do Oeste
Machado
Maria da Fé
Marmelópolis
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nova Ponte
Nova Resende
Olímpio Noronha
Ouro Fino
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passos
Patrocínio
Pedralva
Pedrinópolis
Perdizes
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prata
Pratápolis
Romaria
Sacramento
Santa Juliana
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
Santa Vitória
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Tomás de Aquino
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Serrania
Silvianópolis
Soledade de Minas
Tapira
Tocos do Moji
Toledo
Tupaciguara
Turvolândia
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Veríssimo
Virgínia
Wenceslau Braz
Alerta amarelo
Abadia dos Dourados
Abaeté
Acaiaca
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Rio Doce
Alvinópolis
Alvorada de Minas
Amparo do Serra
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Dias
Antônio Prado de Minas
Araçaí
Aracitaba
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Arinos
Astolfo Dutra
Augusto de Lima
Baependi
Baldim
Bambuí
Bandeira do Sul
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belmiro Braga
Belo Horizonte
Belo Vale
Betim
Bias Fortes
Bicas
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Borda da Mata
Botelhos
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Brás Pires
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira da Prata
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caeté
Cajuri
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Azul
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canaã
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capela Nova
Capetinga
Capim Branco
Capinópolis
Capitão Enéas
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Careaçu
Carmésia
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Cedro do Abaeté
Centralina
Chácara
Chapada Gaúcha
Chiador
Cipotânea
Claraval
Claro dos Poções
Cláudio
Coimbra
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Cônego Marinho
Confins
Congonhal
Congonhas
Congonhas do Norte
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Contagem
Coqueiral
Coração de Jesus
Cordisburgo
Cordislândia
Corinto
Coromandel
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Couto de Magalhães de Minas
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Curvelo
Datas
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Bosco
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores de Guanhães
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Engenheiro Navarro
Entre Rios de Minas
Ervália
Esmeraldas
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Felício dos Santos
Felixlândia
Ferros
Fervedouro
Florestal
Formiga
Formoso
Fortaleza de Minas
Fortuna de Minas
Francisco Dumont
Francisco Sá
Fronteira
Frutal
Funilândia
Glaucilândia
Goianá
Gonçalves
Gouveia
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciaba
Guaraciama
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guarda-Mor
Guaxupé
Guidoval
Guimarânia
Guiricema
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiaí
Ibiracatu
Ibiraci
Ibirité
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Icaraí de Minas
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Inhaúma
Inimutaba
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itambé do Mato Dentro
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacuí
Jacutinga
Jaguaraçu
Jaíba
Januária
Japaraíba
Japonvar
Jeceaba
Jequeri
Jequitaí
Jequitibá
Jesuânia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
Juatuba
Juiz de Fora
Juramento
Juruaia
Juvenília
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lambari
Lamim
Laranjal
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Lontra
Luislândia
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Manga
Maravilhas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mariana
Mário Campos
Maripá de Minas
Marliéria
Marmelópolis
Martinho Campos
Materlândia
Mateus Leme
Matias Barbosa
Matias Cardoso
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Mercês
Minduri
Mirabela
Miradouro
Miraí
Miravânia
Moeda
Moema
Monjolos
Monsenhor Paulo
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Montes Claros
Monte Sião
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Natalândia
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Era
Nova Lima
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Nova União
Olaria
Olhos-d'Água
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Oratórios
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Paineiras
Pains
Paiva
Palma
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passabém
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedra Dourada
Pedralva
Pedras de Maria da Cruz
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Pequeri
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piau
Piedade de Ponte Nova
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pintópolis
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Pirapora
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Porto Firme
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Bernardes
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Queluzito
Raposos
Recreio
Resende Costa
Ressaquinha
Riachinho
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Rio Vermelho
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Romaria
Rosário da Limeira
Sabará
Sabinópolis
Sacramento
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santa Luzia
Santa Maria de Itabira
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana de Pirapama
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Riacho
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Domingos do Prata
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Lagoa
São João da Mata
São João da Ponte
São João das Missões
São João del Rei
São João do Pacuí
São João Nepomuceno
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Lapa
São José da Varginha
São José do Alegre
São José do Goiabal
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro da União
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Preto
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Sarzedo
Sem-Peixe
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador José Bento
Senador Modestino Gonçalves
Senhora de Oliveira
Senhora do Porto
Senhora dos Remédios
Sericita
Seritinga
Serra Azul de Minas
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranos
Serro
Sete Lagoas
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Teixeiras
Tiradentes
Tiros
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Tombos
Três Corações
Três Marias
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Ubaí
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucânia
Urucuia
Vargem Bonita
Varginha
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veríssimo
Vespasiano
Viçosa
Vieiras
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Wenceslau Braz