633 cidades mineiras estão sob alerta de tempestade nesta quarta-feira (14)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (14/01), um alerta amarelo de tempestade para Belo Horizonte e outras 632 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo). Destas, 170 se encontram também sob alerta laranja.

Os avisos são válidos até as 23h59 de hoje para as regiões Triângulo Mineiro, Central, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Sudoeste, Vale do Rio Doce, Noroeste, Jequitinhonha e Norte.

Nas localidades sob alerta amarelo, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de 40 a 60 km/h, com queda de granizo.

Já nos municípios em alerta laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h, ventar entre 60 e 100 km/h, e ocorrer queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Se proteja:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Evite áreas de alagamento

Não tente atravessar vias alagadas

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Alerta laranja

Alerta amarelo



Wenceslau Braz