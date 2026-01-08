Assine
PATRIMÔNIO AMEAÇADO

Fechada há meses, igreja barroca em Diamantina é danificada pela chuva

Templo dedicado a Nossa Senhora do Rosário, um dos mais antigos da cidade, aguarda obras de restauração

08/01/2026 06:00

Igreja é uma das mais antigas de Diamantina
Igreja é uma das mais antigas de Diamantina crédito: Reprodução

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas de Diamantina, na Região do Vale do Jequitinhonha, sofre com a ação do tempo e das intempéries. Na madrugada desta quarta-feira (7/1), as chuvas que atingiram vários municípios do estado provocaram o desabamento de um adorno, conhecido como cimalha, no telhado do templo, que já estava fechado há pelo menos seis meses, aguardando obras de restauração.

Fontes ouvidas pelo Estado de Minas temem que também tenham ocorrido estragos no telhado da igreja. Além disso, alertam que a temporada de chuvas, que ainda deve durar mais alguns meses, possa provocar novos danos ao imóvel, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Justamente devido a esses riscos, o templo, segundo os relatos, necessita de intervenções imediatas.

Chuva provocou queda de cimalha da construção histórica
Chuva provocou queda de cimalha da construção histórica Reprodução

Além dos riscos ao patrimônio histórico, o abandono também reverbera nos bens imateriais da cidade: em 2025, as festas Junina e do Rosário, que tradicionalmente são realizadas no largo em frente à igreja, nos meses de junho e de outubro, respectivamente, precisaram ser realocadas para outros locais.

A reportagem solicitou informações ao Iphan e também à Prefeitura Municipal de Diamantina e aguarda retorno. 

Patrimônio nacional e mundial

De acordo com o Iphan, a Igreja do Rosário foi construída no século XVIII. Entre as obras abrigadas no templo, destacam-se a pintura e os douramentos do arco-cruzeiro e do forro, de autoria de José Soares de Araújo. Desde 1999, o centro histórico de Diamantina, que inclui o templo atualmente fechado, é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco.

