VISITA ILUSTRE

Rainha da Suécia visita ex-capital de Minas para conhecer patrimônio

Fã de jabuticaba, agora em alta estação, a rainha Silvia saboreou a fruta em restaurante de Ouro Preto

04/11/2025 17:48

Sílvia Renata Sommerlath passou parte da infância em São Paulo e retornou com a família à Alemanha em 1957
Ouro Preto, na Região Central de Minas, primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial, recebeu uma presença real. Os reis da Suécia, Carl Gustaf e Silvia, passaram dois dias na ex-capital do estado, visitando pontos turísticos do Centro Histórico a exemplo da Basílica Nossa Senhora do Pilar e a Igreja São Francisco de Assis, considerada uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo.

A visita não teve caráter oficial, sendo apenas um passeio de férias do casal, que estava acompanhado de amigos e se hospedou no hotel Solar do Rosário.

Filha da brasileira Alice Soares de Toledo e do empresário alemão Walther Sommerlath, Sílvia Renata Sommerlath passou parte da infância em São Paulo e retornou com a família à Alemanha em 1957. No passeio por Ouro Preto, antiga Vila Rica, ela conversou com artesãos na feira de artesanato e se encontrou com o pintor mineiro, que já fez exposição na Suécia.

Por várias vezes, a rainha Silvia já demonstrou seu gosto pela jabuticaba, fruta agora em alta temporada e no foco, neste fim de semana (7 a 9/11), do tradicional festival no distrito de Cachoeira do Campo, uma das localidades mais antigas de Ouro Preto. Nesta terça-feira (4), o casal real pôde saborear a deliciosa frutinha no restaurante Bené da Flauta, que fica perto da Igreja São Francisco de Assis.

Presença real em Ouro Preto, na Região Central de Minas, primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial
jabuticaba ouro-preto suecia

