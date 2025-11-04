Assine
UM EM CADA ESQUINA

IBGE revela os nomes mais comuns do Brasil: qual o mais popular em MG?

Levantamento divulgado pelo IBGE mostra os nomes mais populares no Brasil e em Minas Gerais, segundo o Censo 2022; confira quantos iguais ao seu tem no país

QH
Quéren Hapuque*
04/11/2025 12:22 - atualizado em 04/11/2025 12:28

A grande novidade do estudo é a inclusão dos sobrenomes, revelando que Silva lidera absolutamente os registros
A grande novidade do estudo é a inclusão dos sobrenomes, revelando que Silva lidera absolutamente os registros

Os nomes Maria e José seguem liderando o ranking dos mais populares tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (4/11), com base no Censo Demográfico de 2022. Entre os mais de 140 mil nomes próprios identificados em todo o país, a dupla tradicional continua imbatível e representa uma das marcas mais duradouras da cultura brasileira.

O levantamento, que também traz curiosidades regionais, mostra que Minas é o estado com a maior proporção de pessoas chamadas Geraldo no país,  0,49% dos mineiros têm esse nome. O município de Sem-Peixe, na região Central, lidera o ranking nacional, com 3,12% da população registrada como Geraldo. Embora o nome tenha perdido espaço nas últimas décadas, ele segue como um símbolo da tradição mineira.

Pela primeira vez, o Censo também levantou os sobrenomes mais comuns. Foram identificados mais de 200 mil em todo o país, com Silva na liderança nacional (16,76%) e também em Minas (15,40%).

O portal Nomes no Brasil, lançado junto ao levantamento, permite explorar os dados por gênero, década de nascimento, estado e município. A ferramenta também apresenta curiosidades sobre a origem e o significado dos nomes, além de cruzar informações com signos do zodíaco e do horóscopo chinês mais frequentes.

Entre as singularidades mineiras, Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, aparece como o município brasileiro com o maior percentual de Júlia (0,62%), enquanto Barão do Monte Alto, na Zona da Mata, lidera entre os Carlos, com 1,83%.

Com o passar das décadas, o levantamento mostra uma mudança nas preferências: nomes tradicionais como Terezinha e Geraldo perdem espaço para Helena e Davi, que hoje figuram entre os favoritos dos novos registros. 

