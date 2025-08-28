Belo Horizonte vê população encolher, enquanto Grande BH ganha moradores
Estimativas do IBGE apontam desaceleração do crescimento populacional no país e indicam expansão nos municípios localizados nas regiões metropolitanas
O Brasil chegou a 213.400.000 habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População divulgadas pelo IBGE nesta quarta-feira (28/8). O resultado representa um crescimento de 0,39% em relação ao ano passado, mantendo a tendência de desaceleração já observada no Censo 2022.
Nesse cenário Minas Gerais representa a segunda maior população do país, mas, apesar da colocação, Belo Horizonte registrou recuo populacional em 2025, enquanto a Região Metropolitana segue crescendo e atraindo novos moradores.
Entre as 27 capitais, BH registrou leve queda populacional de 0,02%, passando de 2.416.339 habitantes em 2024 para 2.415.872 este ano. Outras capitais, como Salvador, Belém, Porto Alegre e Natal também apresentaram redução.
“As capitais maiores geralmente têm entorno conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia”, explica Marcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE.
São Paulo continua sendo a capital mais populosa, seguida do Rio de Janeiro e de Brasília. Entre as capitais que tiveram alta, Boa Vista lidera, com crescimento de 3,26%, impulsionada principalmente pela migração internacional, em especial venezuelanos. Florianópolis, Palmas e Cuiabá também registraram aumentos expressivos.
Grande BH
Apesar da queda na capital, a Região Metropolitana de Belo Horizonte ganhou moradores, passando de 5.997.565 habitantes em 2024 para exatos 6 milhões em 2025, um crescimento de 0,38%.
Além de Belo Horizonte, cidades da Grande BH, como Contagem (651.718 habitantes), e Juiz de Fora (567.730), na Zona da Mata, estão entre os municípios mineiros com mais de 500 mil habitantes.
Do outro lado, entre os municípios menos populosos de Minas, Serra da Saudade lidera, com apenas 856 habitantes, seguida por Cedro do Abaeté (1.084), São Sebastião do Rio Preto (1.229), Grupiara (1.428), Paiva (1.495) e Doresópolis (1.498).
População das capitais em 2025
1º – São Paulo: 11.904.961
2º – Rio de Janeiro: 6.730.729
3º – Brasília: 2.996.899
4º – Fortaleza: 2.578.483
5º – Salvador: 2.564.204
6º – Belo Horizonte: 2.415.872
7º – Manaus: 2.303.732
8º – Curitiba: 1.830.795
9º – Recife: 1.588.376
10º – Goiânia: 1.503.256
11º – Belém: 1.397.315
12º – Porto Alegre: 1.388.794
13º – São Luís: 1.089.215
14º – Maceió: 994.952
15º – Campo Grande: 962.883
16º – Teresina: 905.692
17º – João Pessoa: 897.633
18º – Natal: 784.249
19º – Cuiabá: 691.875
20º – Aracaju: 630.932
21º – Florianópolis: 587.486
22º – Porto Velho: 517.709
23º – Macapá: 489.676
24º – Boa Vista: 485.477
25º – Rio Branco: 389.001
26º – Vitória: 343.378
27º – Palmas: 328.499
População das Regiões Metropolitanas em 2025
1º – RM de São Paulo (SP) – 21.555.260
2º – RM do Rio de Janeiro (RJ) – 12.937.950
3º – RM de Belo Horizonte (MG) – 6.020.636
4º – RIDE do Distrito Federal e Entorno – 4.769.389
5º – RM de Porto Alegre (RS) – 4.167.509
6º – RM de Fortaleza (CE) – 4.154.961
7º – RM de Recife (PE) – 3.961.730
8º – RM de Curitiba (PR) – 3.720.170
9º – RM de Salvador (BA) – 3.623.330
10º – RM de Campinas (SP) – 3.317.498
11º – RM de Manaus (AM) – 2.811.884
12º – RM de Goiânia (GO) – 2.754.016
13º – RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) – 2.601.680
14º – RM de Belém (PA) – 2.544.868
15º – RM de Sorocaba (SP) – 2.268.579
16º – RM da Grande Vitória (ES) – 2.040.329
17º – RM da Baixada Santista (SP) – 1.867.558
18º – RM da Grande São Luís (MA) – 1.726.262
19º – RM de Ribeirão Preto (SP) – 1.707.166
20º – RM de Natal (RN) – 1.613.858
21º – RM do Norte/Nordeste Catarinense (SC) – 1.593.700
22º – RM de Piracicaba (SP) – 1.572.980
23º – RM de Florianópolis (SC) – 1.493.879
24º – RM de João Pessoa (PB) – 1.393.026
25º – RM de Maceió (AL) – 1.348.674
26º – RM do Entorno do Distrito Federal – 1.334.577
27º – RIDE da Grande Teresina (PI/MA) – 1.303.288
28º – RM do Vale do Rio Cuiabá (MT) – 1.196.462
29º – RM de Londrina (PR) – 1.131.313
30º – RM de São José do Rio Preto (SP) – 1.010.633
