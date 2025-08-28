Belo Horizonte vê população encolher, enquanto Grande BH ganha moradores

O Brasil chegou a 213.400.000 habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População divulgadas pelo IBGE nesta quarta-feira (28/8). O resultado representa um crescimento de 0,39% em relação ao ano passado, mantendo a tendência de desaceleração já observada no Censo 2022.

Nesse cenário Minas Gerais representa a segunda maior população do país, mas, apesar da colocação, Belo Horizonte registrou recuo populacional em 2025, enquanto a Região Metropolitana segue crescendo e atraindo novos moradores.







Entre as 27 capitais, BH registrou leve queda populacional de 0,02%, passando de 2.416.339 habitantes em 2024 para 2.415.872 este ano. Outras capitais, como Salvador, Belém, Porto Alegre e Natal também apresentaram redução.

“As capitais maiores geralmente têm entorno conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia”, explica Marcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE.

São Paulo continua sendo a capital mais populosa, seguida do Rio de Janeiro e de Brasília. Entre as capitais que tiveram alta, Boa Vista lidera, com crescimento de 3,26%, impulsionada principalmente pela migração internacional, em especial venezuelanos. Florianópolis, Palmas e Cuiabá também registraram aumentos expressivos.

Grande BH

Apesar da queda na capital, a Região Metropolitana de Belo Horizonte ganhou moradores, passando de 5.997.565 habitantes em 2024 para exatos 6 milhões em 2025, um crescimento de 0,38%.

Além de Belo Horizonte, cidades da Grande BH, como Contagem (651.718 habitantes), e Juiz de Fora (567.730), na Zona da Mata, estão entre os municípios mineiros com mais de 500 mil habitantes.

Do outro lado, entre os municípios menos populosos de Minas, Serra da Saudade lidera, com apenas 856 habitantes, seguida por Cedro do Abaeté (1.084), São Sebastião do Rio Preto (1.229), Grupiara (1.428), Paiva (1.495) e Doresópolis (1.498).

População das capitais em 2025

1º – São Paulo: 11.904.961

2º – Rio de Janeiro: 6.730.729

3º – Brasília: 2.996.899

4º – Fortaleza: 2.578.483

5º – Salvador: 2.564.204

6º – Belo Horizonte: 2.415.872

7º – Manaus: 2.303.732

8º – Curitiba: 1.830.795

9º – Recife: 1.588.376

10º – Goiânia: 1.503.256

11º – Belém: 1.397.315

12º – Porto Alegre: 1.388.794

13º – São Luís: 1.089.215

14º – Maceió: 994.952

15º – Campo Grande: 962.883

16º – Teresina: 905.692

17º – João Pessoa: 897.633

18º – Natal: 784.249

19º – Cuiabá: 691.875

20º – Aracaju: 630.932

21º – Florianópolis: 587.486

22º – Porto Velho: 517.709

23º – Macapá: 489.676

24º – Boa Vista: 485.477

25º – Rio Branco: 389.001

26º – Vitória: 343.378

27º – Palmas: 328.499

População das Regiões Metropolitanas em 2025

1º – RM de São Paulo (SP) – 21.555.260

2º – RM do Rio de Janeiro (RJ) – 12.937.950

3º – RM de Belo Horizonte (MG) – 6.020.636

4º – RIDE do Distrito Federal e Entorno – 4.769.389

5º – RM de Porto Alegre (RS) – 4.167.509

6º – RM de Fortaleza (CE) – 4.154.961

7º – RM de Recife (PE) – 3.961.730

8º – RM de Curitiba (PR) – 3.720.170

9º – RM de Salvador (BA) – 3.623.330

10º – RM de Campinas (SP) – 3.317.498

11º – RM de Manaus (AM) – 2.811.884

12º – RM de Goiânia (GO) – 2.754.016

13º – RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) – 2.601.680

14º – RM de Belém (PA) – 2.544.868

15º – RM de Sorocaba (SP) – 2.268.579

16º – RM da Grande Vitória (ES) – 2.040.329

17º – RM da Baixada Santista (SP) – 1.867.558

18º – RM da Grande São Luís (MA) – 1.726.262

19º – RM de Ribeirão Preto (SP) – 1.707.166

20º – RM de Natal (RN) – 1.613.858

21º – RM do Norte/Nordeste Catarinense (SC) – 1.593.700

22º – RM de Piracicaba (SP) – 1.572.980

23º – RM de Florianópolis (SC) – 1.493.879

24º – RM de João Pessoa (PB) – 1.393.026

25º – RM de Maceió (AL) – 1.348.674

26º – RM do Entorno do Distrito Federal – 1.334.577

27º – RIDE da Grande Teresina (PI/MA) – 1.303.288

28º – RM do Vale do Rio Cuiabá (MT) – 1.196.462

29º – RM de Londrina (PR) – 1.131.313

30º – RM de São José do Rio Preto (SP) – 1.010.633

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice