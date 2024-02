Enquanto Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes, apresenta 99,52% dos domicílios com acesso ao esgotamento sanitário, Serranópolis de Minas, no Norte do estado, está na base do ranking, com apenas 0,13%

Um recorte dos dados do Censo 2022 que revelam as condições de habitação dos brasileiros, divulgado nesta sexta-feira (23/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra os 10 municípios de Minas Gerais com maior quantidade de domicílios com acesso à rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede de esgotamento sanitário.

Os dados do censo revelam a disparidade entre a realidade nos municípios mineiros. Enquanto Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes, apresenta 99,52% dos domicílios com acesso ao esgotamento sanitário, Serranópolis de Minas, no Norte do estado, está na base do ranking, com apenas 0,13%.



No levantamento dos 10 municípios em Minas com maior quantidade de domicílios com acesso ao esgotamento sanitário, o Sul do estado tem três cidades. O Triângulo Mineiro e a Região Central do estado, incluindo Belo Horizonte, também estão presentes.



“Esse tipo de levantamento é fundamental para gestores públicos, universidades e sociedade civil terem conhecimento de quais são as ações que devem ser tomadas para melhoria das condições de vida, campanhas de saúde pública”, diz Angela Guerra, supervisora estadual do Cadastro Nacional de Endereços do IBGE em MG.



Leia mais: Qual é a cidade onde há mais gente morando em apartamentos em Minas?

Sobre a disparidade entre os índices em cada município, a supervisora diz: “Houve uma melhoria em termos do acesso dos domicílios a serviços de saneamento básico tanto nacionalmente quanto em Minas Gerais, mas o destaque se dá nas desigualdades regionais.”

Enquanto 16 municípios mineiros apresentam mais de 96% dos domicílios com acesso à rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede de esgotamento sanitário, municípios no Norte do estado, como Serranópolis de Minas, Miravânia e Cônego Marinho, não chegam ao 1%.



Diante das diferentes realidades, Guerra ressalta que alguns dados do Censo são fundamentais para analisar melhor a situação ainda não foram disponibilizados. A supervisora do IBGE-MG diz que o percentual da população rural e urbana, por exemplo, é um indicativo que deve ser considerado, pois a localização de um domicílio pode afetar a dificuldade de implantação do esgotamento sanitário.



Confira os 10 municípios com o melhor índice



Santa Cruz de Minas, Campo das Vertentes (99,52%)

Ipatinga, Vale do Rio Doce (98,54%)

Poços de Caldas, Sul de MG (97,97%)

Araxá, Alto Paranaíba (97,27%)

Belo Horizonte, Região Metropolitana (97,23%)

Itaú de Minas, Sul (97,27%)

Lagoa da Prata, Centro-Oeste (97,40%)

Uberaba, Triângulo Mineiro (97,18%)

Capinópolis, Triângulo Mineiro (96,99%)

Caxambu, Sul (96,92%)



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice