O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (23/2), novos dados do Censo Demográfico 2022, que abordam características dos domicílios nas cidades brasileiras. Além de apontar questões de saneamento básico nas moradias, a pesquisa determinou qual o tipo de domicílio mais comum nos municípios.

De acordo com a supervisora estadual do Cadastro Nacional de Endereços do IBGE em MG, Angela Guerra, esse levantamento é essencial para o planejamento urbano. “Permite compreender por exemplo, o índice de verticalização do território, o adensamento. Então é possível que a gestão pública, a iniciativa privada e empreendimentos imobiliários façam inferências em como se dá o ordenamento e a ocupação do município.”, explica.

A pesquisa de características dos domicílios do Censo Demográfico 2022 investigou cinco elementos: forma de abastecimento de água, existência de canalização de água, existência de banheiro e sanitário, tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo. Além disso, o levantamento abordou também os tipos de domicílio presentes nas cidades, informação preenchida diretamente pelo recenseador no momento do cadastro do endereço. As moradias foram classificadas em: casa, casa de vila ou em condomínio, habitação em casa de cômodos ou cortiço, habitação indígena sem paredes ou maloca e estrutura residencial permanente degradada ou inacabada.

O tipo de domicílio mais comum registrado pelo IBGE em Minas Gerais em 2022 foi a casa, habitação de 84,3% da população do estado. A porcentagem mineira é um retrato do cenário nacional em que 84,8% das moradias são casas. Em 2010, ano da última pesquisa feita, a proporção de casas no estado era de 88,89%.

O segundo tipo mais comum são os apartamentos, que correspondem a 14,36% das moradias em Minas Gerais e a 12,5% dos domicílios no Brasil. O percentual de apartamentos, que era de 9,76% em 2010, cresceu em 4,6 pontos percentuais em 2022, passando de 588.530 unidades para 1.081.539, com um crescimento de quase 50%.

Preferência por apartamentos



Os dados apontaram Viçosa, localizada na Zona da Mata mineira, como o município que mais possui apartamentos em Minas Gerais. De acordo com o levantamento, quase 41,6% da população da cidade mora em apartamentos, enquanto 56,59% habitam em casas e 1,6% em casas de vilas ou condomínios. Em números absolutos, são 43.076 pessoas morando em casas e 31.724 em apartamentos, enquanto 1.144 moram em vilas ou casas de condomínios.

No ranking nacional, Viçosa é a 6ª cidade do país com maior proporção de moradores em apartamento em relação ao total de habitantes. No Sudeste, apenas Santos, São Caetano do Sul, ambos em São Paulo, e Vitória, no Espírito Santo, apresentam porcentagem maiores.

A cidade também ocupa o 7º lugar do país com maior proporção de apartamentos em relação ao total de domicílios. A cidade possui 13.072 apartamentos, o que representa 44,99% do total de endereços. O censo apontou ainda 15.503 casas e 410 casas em condomínios fechados.

Em Minas Gerais, as cidades que compõem o top 3 da lista são Belo Horizonte, com 38,86% dos habitantes morando em apartamentos e Juiz de Fora, que apresenta 37,07% da população residente em apartamentos.

Confira o ranking completo em MG:

1. Viçosa

2. Belo Horizonte

3. Juiz de Fora

4. Santana do Paraíso

5. Caratinga

6. Ipatinga

7. Manhuaçu

8. Rio Pomba

9. Timóteo

10. Contagem

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice