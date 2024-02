A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) vão abrir uma unidade de hidratação para pacientes com dengue do Hospital Infantil João Paulo II, no Centro de BH. O local será inaugurado na próxima segunda-feira (26/2).

Segundo o Painel de Monitoramento de Arboviroses da SES-MG, a capital tem 31.194 casos prováveis de dengue até esta sexta-feira (23/2), sendo que 6.542 desses já foram confirmados por exames laboratoriais. São sete óbitos confirmados e 13 em investigação.

Diante deste cenário, centros de saúde com atendimento específico para pessoas com sintomas de dengue foram abertos ao longo de fevereiro, além de outras três unidades de hidratação- as Unidades de Reposição Volêmica (URV).

Para este fim de semana, vão estar disponíveis 13 locais (veja os endereços no fim da matéria).

A situação do estado também é preocupante. A incidência da dengue, em quase todos os municípios, está acima de 500 casos a cada 100 mil habitantes. Até hoje, Minas registrou 286.002 casos prováveis e 99.035 confirmados de dengue. Além de 32 mortes em decorrência da doença.

Veja as unidades de saúde específicas para dengue em BH:

REGIONAL BARREIRO

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) - Barreiro

Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Funcionamento: das 7h às 22h



Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Hospital Júlia Kubitschek

Rua Dr. Cristiano Resende, 2.745 - Milionários

Funcionamento: 24 horas por dia

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) - Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia

Funcionamento: das 7h às 22h



Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia

Funcionamento: 24 horas por dia

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) - Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173 - Venda Nova

Funcionamento: 24 horas por dia



Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173 - Venda Nova

Funcionamento: 24 horas por dia

Veja o endereço das unidades de saúde abertas no fim de semana em BH:

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol)

Avenida Nélio Cerqueira, 15 - Tirol

Funcionamento: das 7h às 19h



Centro de Saúde Vale do Jatobá

Rua Luiz Leite de Faria, 171 - Vale do Jatobá

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL CENTRO - SUL

Centro de Saúde Carlos Chagas

Av. Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia

Funcionamento: das 7h às 19h





REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Vera Cruz

Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa) - Vera Cruz

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde São Paulo

Rua Aiuruoca, 455 - Bairro São Paulo

Funcionamento: das 7h às 19h



Centro de Saúde Conjunto Paulo VI

Rua das Almas, 122 - Conjunto Paulo VI

Funcionamento: das 7h às 19h





REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Santos Anjos

Rua Miosótis, 15 - Santo André

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Aarão Reis

Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Funcionamento: das 7h às 19h



Centro de Saúde Floramar

Rua Igaraúnas, 15 - Floramar

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Betânia

Rua Canoas, 678 - Betânia

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Santa Terezinha

Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Rio Branco

Rua Crisanto Muniz, 120 - Venda Nova

Funcionamento: das 7h às 22h



Centro de Saúde Jardim Europa

Rua Edimburgo, 140 - Venda Nova

Funcionamento: das 7h às 19h