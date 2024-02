A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (23/2) que resgatou duas meninas, de 11 e 16 anos, em uma casa de prostituição em Campo Belo, na Região Oeste do estado. Embora divulgada hoje, a operação policial aconteceu na última segunda (19/2). Na ocasião, uma mulher de 26 anos, responsável pelo bordel, foi presa em flagrante.



A polícia disse que estava em busca de um foragido da Justiça no Bairro Vale do Sol. “Durante buscas em um dos imóveis, conhecido como ponto de prostituição, a equipe visualizou as duas menores de idade em um dos quartos do estabelecimento, na companhia de dois homens”, explica a PCMG.

No local, foram apreendidos pinos de cocaína e porções de maconha, situação que levou a responsável pelo bordel a ser presa em flagrante, de acordo com as autoridades.



Um homem e uma mulher também foram conduzidos por posse de drogas e assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O comunicado da PCMG, porém, é impreciso, pois não deixa claro se a pessoa foragida, alvo de buscas no Bairro Vale do Sol, é uma das que foram conduzidas ou se ela não chegou a ser localizada.

Os dois homens que acompanhavam as menores também foram encaminhados à delegacia e continuam sendo investigados, uma vez que não houve, até o momento, comprovação de práticas sexuais com elas, completa a Polícia Civil.



A mulher de 26 anos, responsável pelo bordel, teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. As investigações prosseguem a fim de averiguar as circunstâncias da presença das garotas na casa de prostituição.