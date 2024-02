Uma colisão entre um táxi e dois ônibus do Move deixou nove feridos, na tarde nesta sexta-feira (23/2), na Avenida Antônio Carlos, Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na altura do Bairro Cachoeirinha, na pista central exclusiva para ônibus e táxis.

Um condutor de 40 anos foi retirado pelos bombeiros das ferragens e encaminhado para a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com informações, ambas as pernas do motorista ficaram presas.

Leia também: Ambulância é furtada com paciente dentro no interior de MG



Os outros oito envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), eles se queixaram dores lombares e foram atendidos pelo SAMU.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa