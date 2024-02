Uma paciente de 36 anos passou um susto no Centro de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A ambulância em que ela estava foi furtada com ela dentro.



O caso aconteceu na última quarta-feira (21/2), mas foi divulgado hoje pela Polícia Militar. Segundo a PM, a ambulância se deslocou de Piedade do Rio Grande até São João del-Rei.

O motorista do veículo estacionou em frente a uma Unidade Básica de Saúde para pegar medicamentos. No entanto, ele deixou a chave da ambulância na ignição. Um homem entrou, ligou o veículo e saiu em disparada.Quando retornou para o local em que deixou a ambulância estacionada, o motorista não encontrou o veículo e acionou a Polícia Militar. Depois de uma busca na região, a ambulância foi encontrada em uma rua do Bairro Senhor dos Montes.A paciente ficou o tempo todo dentro da ambulância e não se feriu. No entanto, a pessoa que furtou o veículo levou a carteira do motorista. A suspeita é que um morador em situação de rua tenha cometido o crime. No entanto, até agora, ninguém foi preso.