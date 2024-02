Barragem do Rio Juramento verteu na madrugada desta sexta-feira, devido às chuvas fortes dos últimos dias no Norte de Minas

A barragem do rio Juramento, que integra o Sistema Rio Verde Grande e é responsável por 50% do abastecimento de Montes Claros (414, 2 mil habitantes), atingiu 100% de sua capacidade e verteu na madrugada desta sexta-feira (23/02), devido às fortes chuvas na região nos últimos dias. A última vez que a represa tinha atingido o volume máximo foi em dezembro de 2013.

No intervalo de 11 anos, o reservatório da barragem do Rio Juramento teve várias situações de baixo volume, em função da sucessivas estiagens prolongadas que castigaram o estado e o Norte de Minas.

Em outubro de 2015, devido à escassez de chuvas, o nível da represa caiu para apenas 15%. Na ocasião, o reservatório respondia por 65% do abastecimento de Montes Claros. Com a redução do volume hídrico, a Copasa iniciou um racionamento de água em Montes Claros.

A restrição no atendimento dos consumidores da cidade-polo do Norte do estado terminou somente em setembro de 2018, quando o município começou a receber água de uma captação no Rio Pacuí (município de Coração de Jesus), viabilizada com uma tubulação de 56 quilômetros de extensão, obra emergencial feita pela Copasa para evitar o colapso no sistema de abastecimento da cidade.

Ainda em 2018, o Governo do Estado começou a construção de outra adutora, com objetivo de captar água do Rio São Francisco para atender Montes Claros, com a implantação de mais 94 quilômetros de rede de tubulação, aproveitando os 56 quilômetros de tubulação até o Rio Pacui. Com isso, foi instalada uma adutora com 150 quilômetros de extensão (uma das mais longas do país) entre Montes Claros e o ponto de captação no Velho Chico em Ibiaí.

A barragem de Juramento foi inaugurada em 1982. De acordo com a Copasa, o reservatório tem capacidade instalada de 45 milhões de metros cúbicos e representa em torno de 50% do total utilizado para o abastecimento da cidade. “Esse percentual varia de acordo com disponibilidade hídrica das demais fontes produtoras, visando garantir a continuidade do fornecimento em quantidade e qualidade, como também preservar o volume armazenado na represa", informa a companhia.

A Copasa ressalta que o índice pluviométrico na área da bacia de contribuição da barragem, no período entre primeiro de outubro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024 foi de 953,3 milímetros. Já entre primeiro de outubro de 2022 a 22 de fevereiro de 2023, o acumulado de chuvas na mesma região da bacia foi de 764,4 milímetros.